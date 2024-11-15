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Fed Başkanı Powell: Ekonomide Güçlü Seyir, Faiz İndirimini Erteleyebilir

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gücün faiz indirimine dair acele etmemeyi sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:00
Fed Başkanı Powell: Ekonomide Güçlü Seyir, Faiz İndirimini Erteleyebilir

Fed Başkanı Powell'dan Faiz İndirimi İle İlgili Açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin şu anda güçlü seyir izlediğini belirterek, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair sinyal vermediklerini açıkladı. Powell, bu açıklamaları Dallas şehrinde düzenlenen etkinlikte yaptı.

Ekonomideki Güç ve Faiz Aşamalarına Dikkat

Powell, mevcut ekonomik gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığına dikkat çekerek, geçen hafta 25 baz puanlık bir indirim ile politika kısıtlamalarının derecesinin azaltıldığını ifade etti. Ekonomik durumu değerlendirirken, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürme hedefinin korunduğunu vurguladı.

Politika Ve Ekonomik Görünüm

Powell, izlenecek yolun önceden belirlenmediğini, ancak politikayı zamanla daha nötr bir seviyeye taşıyacaklarını belirtti. Faiz oranlarıyla ilgili gelecek ayarlamaların veriler ve risk dengesine bağlı olacağını ifade eden başkan, "Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor," dedi.

İş Gücü Piyasası ve Enflasyon Hedefi

Başkan Powell, geçmişte yüksek enflasyonu düşürme çabalarının işsizlik artışıyla eşlik ettiği durumları hatırlatarak, iş gücü piyasasının sağlam kaldığını belirtti. "Enflasyon, uzun vadeli yüzde 2 hedefine daha yakın seyrettiğini düşünüyoruz. Maksimum istihdamı desteklerken enflasyonu hedefimize döndürmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Politikaların Etkisi ve Fed'in Bağımsızlığı

Trump yönetiminin politikalarının etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Powell, kararlarını makroekonomik verilere dayandırdığını ve hiçbir siyasi partinin iyiliğini düşünmediklerini ifade etti. Powell, mali politikada değişiklik olmasının zaman alabileceğini belirterek, daha fazla kesinlik olmadan politika değişiklikleri konusunda dikkatli olacaklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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