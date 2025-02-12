Fed Başkanı Powell: Enflasyona Yakınız, Ancak Hedefe Ulaşamadık

Fed Başkanı Powell: Enflasyona Yakın, Hedefe Ulaşamadık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını belirtti. Powell, bugünkü enflasyon verisinin de aynı noktaya işaret ettiğini ifade etti.

Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporunun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden istifa etmesini istemesi durumunda bunu yapmayacağına yönelik sözlerine yanıt veren Powell, bu ifadelerin arkasında olduğunu vurguladı. Bu sabah Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamalarına da değinen Powell, "Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir zaman yorum yapmam. Ancak işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler." dedi.

Powell, faiz oranlarına yönelik kararların, verilere, ekonomik görünüme ve risk dengesine göre alınacağını belirterek, mevcut hükümet politikaları konusunda belirsiz bir ortamda bulunduklarını ifade etti. Öncelikle bu politikaların etkilerini görmek gerektiğini vurguladı.

Büyüme Beklentisi

Powell, 5 yıldır iyi bir verimlilik artışı yaşandığını, bu devam ederse ülke ekonomisinin yüzde 2 ila yüzde 2,5 büyüyebileceğini belirtti. Amerikalılar için yapabilecekleri en iyi şeyin hem fiyat istikrarını hem de maksimum istihdamı sürdürmek olduğunu vurguladı.

Powell, "Enflasyona yakın olduğumuzu ama orada olmadığımızı söyleyebilirim. Bugünkü enflasyon verisi de aynı şeyi söylüyor." diye konuştu. Aylık açıklanan tüketici enflasyonu verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini ancak birkaç olumsuz veriyle heyecanlanmadıklarını belirtti.

Tarifeler ve Politiğe Yönelik Değerlendirmeler

Powell, kişisel tüketici harcamaları fiyat endeksinin daha iyi bir enflasyon ölçütü olduğunu düşündüklerini ve yarın yayımlanacak üretici enflasyonu raporuyla daha fazla veri elde edeceklerini bildirdi. Geçen yıl enflasyonda büyük ilerleme kaydedildiğini, ancak hedefe henüz ulaşmadıklarını belirterek, bu nedenle politikayı şimdilik kısıtlayıcı tutmaya devam etmek istediklerini vurguladı.

Powell, tarifelerle ilgili yetkinin ABD Başkanı ile Kongre'de olduğunu, Ticaret Bakanlığı'nın da konuya dahil olduğunu ifade etti. Fed'in tarifeleri belirleme konusunda rolü bulunmadığını belirterek, "Ekonominin, tarifeler nedeniyle politika oranımızda bir şeyler yapmamız gerekebilir," değerlendirmesinde bulundu. Ticaretin yanı sıra göç politikası, mali politikalar ve düzenleyici politikalarda da önemli değişiklikler olduğunu kaydetti.