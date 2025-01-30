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Fed Başkanı Powell: Politika Duruşunda Acele Yok

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik güçlülüğün devam ettiğini belirterek, politika duruşunu ayarlamak için acele edilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:46
Fed Başkanı Powell: Politika Duruşunda Acele Yok

Jerome Powell'dan Önemli Açıklamalar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda ekonomi ve para politikası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Powell, politika duruşunun mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak eskisine göre çok daha az kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomik güçlülüğün devam ettiğini vurguladı.

Politika Faizi Sabit Tutuldu

Powell, Fed’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, son iki yılda hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti. İş gücü piyasası koşullarının olumsuzlaşmış olmasına rağmen genel ekonomik durumun güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Enflasyon ve Ekonomik Beklentiler

Ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla büyümeye devam ettiğini belirten Powell, 2024 yılı için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin tüketici harcamalarının desteği ile yüzde 2’nin üzerine çıkacağını öngördü. Enflasyonun hedef değer olan yüzde 2 hedefine yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

Donald Trump ile Temas Olmadı

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrısına yanıt vermeyen Powell, "Başkan’ın söylediği hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Powell, Trump ile herhangi bir fiziksel temasının olmadığını da belirtti.

Enflasyon ve Faiz Politikası Üzerine Değerlendirmeler

Powell, enflasyonun hedefe ulaşmadan düşük faiz oranları gerektiğine inanmadığını belirterek, nötr faiz oranının üstünde olduklarını vurguladı. Bu bağlamda, politika duruşunun elverişli konumda olduğunu ve ekonomik istikrarı sağlamak için uygun yollarla hareket edeceklerini ifade etti.

Politika Belirsizliklerine Dikkat Çekti

Ticaret politikası belirsizliklerinin büyük olabileceğine dikkat çeken Powell, bu durumun işletmelerin yatırım kararlarını etkileyebileceğini ancak şu anda böyle bir durumun gözlemlenmediğini söyledi. Ayrıca, göç politikaları ve tarife değişikliklerinin ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerine dair değerlendirmelerinin devam ettiğini belirtti.

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