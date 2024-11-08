Fed Başkanı Powell: Seçimlerin Para Politikası Üzerindeki Etkisi Yok

Fed Başkanı Jerome Powell Açıklamalarda Bulundu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, başkanlık seçimlerinin sonuçlarının para politikası kararlarına etki etmeyeceğini duyurdu. Powell, 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından basın toplantısı düzenledi ve Fed'in politika faizini %4,50-4,75 aralığına indirdiğini belirtti.

Seçimlerin Etkisi Olmayacak

Powell, 'Yakın vadede seçimin politika kararlarımız üzerinde hiçbir etkisi olmayacak.' diyerek, piyasa ve ekonomi üzerindeki etkilerin belirsiz olduğunu ifade etti. Yönetim açısından, enflasyon ve maksimum istihdam hedeflerine ulaşmanın önemini vurguladı ve varsayımlarda bulunmadıklarını aktardı.

İstifa Sorusu ve Bağımsızlık

Powell, Donald Trump'ın istifa etmesi için kendisinden istekte bulunması durumunda böyle bir adım atmayacağını net bir şekilde ifade etti. Yasal olarak böyle bir zorunluluğu olmadığını da ekledi.

Ekonomik Koşullar ve Enflasyon

Powell, genel ekonomik durumun güçlü olduğunu ve enflasyonun %2 hedefine ulaşması için sürdürülebilir bir yol izlemeye devam edeceklerini belirtti. İş gücü piyasası hakkında ise, 'İş gücü piyasası, önemli enflasyonist baskıların kaynağı değil.' şeklinde bir cümle kurdu.

Gelecek Hedefler ve Planlar

Powell, eğer iş gücü piyasasında olumsuz bir gelişme yaşanırsa daha hızlı önlemler alabileceklerini söyledi. Bunun yanı sıra, yavaş bir şekilde nötr seviyeye yaklaşacaklarını ve faiz artırımı planlarının olmadığını belirtti. Başkan Powell, 'Temel beklentimiz, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğimiz yönünde.' açıklamasında bulundu.