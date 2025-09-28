Fed Belirsizliği Emtiaları Etkiliyor: Altın Rekorda, Gözler İstihdama

Fed Belirsizliği Emtia Piyasalarını Gündemde Tutuyor

TUNAHAN KÜKÜRT

Emtia piyasalarında fiyatlamalar, ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerle şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların odağı bu hafta özellikle ABD istihdam verilerine çevrildi.

Makro Veriler ve Fed Etkisi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait GSYH nihai verilerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte güçlü tüketici harcamaları ve yatırımların etkisiyle yüzde 3,8 büyüdü ve 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı yıllık büyüme kaydedildi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Yeni konut satışları ise aynı dönemde yüzde 20,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Analistler, açıklanan verilerin Fed’in ilave faiz indirimlerine ihtiyaç duymayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Para piyasalarında, istihdama dair zayıflama sinyalleriyle güçlenen faiz indirim beklentileri güçlü büyüme verilerinin ardından gerilerken; bankanın ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 89 olarak fiyatlanıyor, aralık ayına yönelik ilave indirimin olasılığı yüzde 63 seviyesine geriledi.

Değerli Metaller: Altın ve Gümüş Öne Çıkıyor

Değerli metaller, Fed belirsizliği ve jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif kapattı. Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada da yükselerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamladı ve hafta içinde 3 bin 791,1 dolar ile rekor tazeledi. Powell’ın konuşması dolar endeksini yükseltse de güvenli liman talebi altındaki yukarı yönlü seyrini destekledi.

Gümüş onsu haftayı 46,1 dolardan kapattı ve hafta içinde 46,6 dolar ile 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü; tüm zamanların zirvesi ise 49,8 dolar seviyesinde. Platin, üst üste sekizinci haftada da yükselerek haftayı 1.571,4 dolardan kapadı ve hafta içinde 1.588,8 dolar ile 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Hafta bazında değerli metallerde ons bazında kazançlar: paladyum yüzde 10,5, gümüş yüzde 6,9, platin yüzde 3,7 ve altın yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Baz Metallerde Karışık Görünüm

Baz metallerde açıklanan makro veriler ve kurumsal gelişmeler fiyatlamaları belirledi. Goldman Sachs’ın Endonezya’daki Grasberg madenindeki aksaklık sonrası küresel bakır arz tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi, bakır fiyatları üzerinde etkili oldu. Tezgah üstü piyasada libre bazında bakır yüzde 0,4, kurşun yüzde 0,1 değer kazanırken; çinko yatay, nikel ve alüminyum yüzde 0,8 değer kaybetti.

Petrol ve Doğal Gaz: Jeopolitik Riskler Fiyatları Yukarı Taşıdı

Petrol fiyatları, Ukrayna’daki saldırılar ve ABD ticari ham petrol stoklarındaki düşüşle yükseldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varile geriledi; piyasa beklentisi stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Rusya’da iç piyasadaki akaryakıt sıkıntıları nedeniyle ihracat yasağının yıl sonuna kadar uzatılması planları ve rafinerilere yönelik İHA saldırıları benzin piyasalarında baskı oluşturuyor. IKBY ise anlaşmalarla bölgedeki petrol kuyularının dünya piyasalarına tekrar açıldığını bildirdi. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,9 artarken, New York’ta işlem gören doğal gaz fiyatı MMBtu cinsinden yüzde 11 değer kazandı.

Tarım Emtialarında Karışık Seyir

Tarım emtialarında Arjantin’in vergi düzenlemeleri, ABD hasat takvimi ve Çin alımları fiyatları yönlendirdi. Arjantin’in soya fasulyesi ihracat vergilerini kaldırması ve Çin alımlarının hızlanması etkili olurken, Karadeniz bölgesinden gelen buğday tedarikleri fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturdu. ABD’de mısır hasadının hızlanması da fiyatlara baskı yaptı.

Chicago Ticaret Borsası’nda bu hafta fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti: pirinç yüzde 3,3 azaldı, soya fasulyesi yüzde 1,2, buğday yüzde 0,7 ve mısır yüzde 0,5 düştü. Intercontinental Exchange'te ise pamuk yatay seyrederken kahve yüzde 11,5, şeker yüzde 2,7 yükseldi; kakao ton fiyatı yüzde 4 azalışla haftayı kapattı.

Piyasaların Genel Görünümü

Jeopolitik gelişmeler, Fed kararları ve makro ekonomik veriler emtia fiyatlarında hafta boyunca belirleyici oldu. Rusya-Ukrayna hattındaki haber akışı, ABD 10 yıllık tahvil faizinin haftayı yüzde 4,19 seviyesinden tamamlamasına ve dolar endeksinin yüzde 0,5 yükselerek 98,2'ye çıkmasına yol açtı. Yatırımcıların kısa vadede odağında ise açıklanacak ABD istihdam verileri bulunuyor.