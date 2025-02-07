Fed, Enflasyonu Yüzde 2 Hedefine Geri Döndürme Taahhüdünü Vurguladı

Fed, Güçlü Kararlılığı ile Enflasyonu Hedefliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğunu bildirdi. Banka, politika faizinde yapacakları ek ayarlamalarda verileri göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.

Fed’in, ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki hafta Kongre'de sunacağı raporda enflasyonun 2023'te belirgin bir şekilde yavaşladığını, geçen yıl ise biraz daha ılımlılaştığını belirtti. Ancak enflasyon, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Tüketici Enflasyonu ve Ekonomik Göstergeler

Tüketici enflasyonundaki düşüşün son dönemde inişli çıkışlı olduğu ifade edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin FOMC hedefiyle büyük ölçüde tutarlı olduğu kaydedildi. İş gücü piyasasında yaşanan gevşeme döneminin ardından istikrarın sağlandığı vurgulanarak, işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükseldiği, ancak ardından çoğunlukla yatay seyrettiği belirtildi.

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise geçen yıl tüketici harcamalarındaki güçle beraber sağlam bir büyüme sergiledi. Ayrıca, konut piyasasında mortgage faiz oranlarının hala yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Finansal Koşullar ve Faiz Oranları

Raporda belirtildiği üzere finansal koşullar bir miktar kısıtlayıcı görünmeye devam etmekte. Kısa vadeli Hazine tahvili faizleri, eylül ayından bu yana para politikasındaki gevşemeyle gerilerken, uzun vadeli tahvil faizlerinin geçen yılın son çeyreğinde belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

Ayrıca, iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya devam etmesi ve enflasyonun ılımlı seyretmesi üzerine, FOMC, eylül, kasım ve aralık toplantılarında politika faizini toplam 100 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam ettiğinin altı çizildi ve raporda, "FOMC, maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip" ifadesi yer aldı. Ayrıca, bankanın ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken risklere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.