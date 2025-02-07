DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,18 0,54%
ALTIN
3.309,07 -0,44%
BITCOIN
3.517.325,05 -1,08%

Fed, Enflasyonu Yüzde 2 Hedefine Geri Döndürme Taahhüdünü Vurguladı

Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlılığını korurken, politika faizinde veriye dayalı ayarlamalar yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:18
Fed, Enflasyonu Yüzde 2 Hedefine Geri Döndürme Taahhüdünü Vurguladı

Fed, Güçlü Kararlılığı ile Enflasyonu Hedefliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğunu bildirdi. Banka, politika faizinde yapacakları ek ayarlamalarda verileri göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.

Fed’in, ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki hafta Kongre'de sunacağı raporda enflasyonun 2023'te belirgin bir şekilde yavaşladığını, geçen yıl ise biraz daha ılımlılaştığını belirtti. Ancak enflasyon, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Tüketici Enflasyonu ve Ekonomik Göstergeler

Tüketici enflasyonundaki düşüşün son dönemde inişli çıkışlı olduğu ifade edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin FOMC hedefiyle büyük ölçüde tutarlı olduğu kaydedildi. İş gücü piyasasında yaşanan gevşeme döneminin ardından istikrarın sağlandığı vurgulanarak, işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükseldiği, ancak ardından çoğunlukla yatay seyrettiği belirtildi.

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise geçen yıl tüketici harcamalarındaki güçle beraber sağlam bir büyüme sergiledi. Ayrıca, konut piyasasında mortgage faiz oranlarının hala yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Finansal Koşullar ve Faiz Oranları

Raporda belirtildiği üzere finansal koşullar bir miktar kısıtlayıcı görünmeye devam etmekte. Kısa vadeli Hazine tahvili faizleri, eylül ayından bu yana para politikasındaki gevşemeyle gerilerken, uzun vadeli tahvil faizlerinin geçen yılın son çeyreğinde belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

Ayrıca, iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya devam etmesi ve enflasyonun ılımlı seyretmesi üzerine, FOMC, eylül, kasım ve aralık toplantılarında politika faizini toplam 100 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed'in menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam ettiğinin altı çizildi ve raporda, "FOMC, maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip" ifadesi yer aldı. Ayrıca, bankanın ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken risklere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı
2
Putin, Rus Hükümetine Enflasyonu Düşürme Emri Verdi
3
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Trump'tan Tarife Açıklamaları Geldi
4
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı: İtalya Hariç Tüm Endeksler Artışta
5
BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı
6
İstanbul'da Halıcılık Fuarı: Dünya Halıcılık Sektörü Buluştu
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Belirli

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir