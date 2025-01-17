Fed, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan Ayrıldığını Duyurdu

Fed, çevre ve iklim riskleri üzerine çalışan NGFS'den çekildiğini açıkladı. Genişleyen kapsamın, bankanın yetki alanının dışında olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:48
Fed, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan Ayrıldığını Duyurdu

ABD Merkez Bankası (Fed), finans sektöründe çevre ve iklim riskleri konusunda çalışmalar yürüten Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan (NGFS) çekildiğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, NGFS'nin çalışmalarının kapsamının giderek genişlediği ve bankanın yasal yetki alanının dışında kalan daha geniş bir konu yelpazesini kapsar hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, Fed'in merkez bankaları ve denetçilerin yer aldığı NGFS'den çekildiği belirtildi.

NGFS'nin Amacı ve Fed'in Katılımı

NGFS, Aralık 2017'de 8 merkez bankası ve denetleyici tarafından Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için gereken küresel müdahaleyi güçlendirmek, riskleri yönetmek ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma bağlamında ana akım finansmanı harekete geçirmek amacıyla kuruldu.

Fed, halihazırda 160'dan fazla üyesi ve gözlemcisi bulunan NGFS'ye 2020'de katılmıştı.

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