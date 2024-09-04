Fed'in Bej Kitabı: Ekonomik Faaliyet Yavaşlıyor

Amerikan Ekonomisinde Yavaşlama İşaretleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı son Bej Kitap raporu, ülkede ekonomik faaliyetin son günlerde yavaşladığını ve fiyatlarda kısıtlı artışlar yaşandığını ortaya koydu. Eylül ayına ait rapor, Fed’in 12 şubesinden derlenen verilerle hazırlandı ve genel ekonomik duruma dair önemli bilgiler sundu.

Faaliyetlerdeki Değişiklikler

Raporun içeriğine göre, ekonomik etkinliğin hafif arttığı yalnızca 3 bölge bulunuyor. Geçen dönem yaygın olarak 5 olan yatay veya azalan ekonomik faaliyet bildiren bölge sayısı ise bu dönemde 9'a yükselmiş durumda.

İstihdam ve Ücret Artışları

İstihdam seviyeleri genel olarak sabit kalmaya devam ederken, işten çıkarmaların nadir olduğu belirtiliyor. Ücret artışları ise ılımlı bir seyir izliyor. Ancak, bir çoğu bölgede üretim faaliyetlerinde düşüş kaydedildiği bildiriliyor.

Gelecek Öngörüleri

Raporda, gelecekte ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi veya bir miktar iyileşme beklenirken, 3 bölge için hafif bir düşüş öngörüldüğü vurgulandı. Bej Kitap, "Son raporlama döneminde fiyatlarda ılımlı bir artış yaşandı," ifadesine yer veriyor ve fiyat ile maliyet baskılarının önümüzdeki aylarda daha da sabitlenmesi veya azalması beklendiğini aktarıyor.