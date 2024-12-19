Fed'in Faiz İndirim Sinyalleri VIX Endeksi'ni Yükseltti

Fed'in Kararları Piyasalarda Dalgalanmalara Yol Açtı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), dün beklenildiği üzere politika faizini 25 baz puan düşürdü. Ancak, para politikasındaki gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğine dair verdiği mesajlar, piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

VIX Endeksi'nde Yükseliş

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmaları ölçen ve "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, Fed'in gelecek yıl faiz indirim hızında yavaşlamaya gideceği yönündeki sinyallerin ardından dün 8 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 28,3'e ulaştı. Sonrasında ise 20,8 seviyesine geri döndü.

Geride Kalan Veriler

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltti ve 2025 yılında faiz indirimlerinin yavaşlayacağı sinyali verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecek faiz beklentilerini yansıtan nokta grafiği, 2025'te toplamda 50 baz puanlık 2 faiz indiriminin olabileceğini gösteriyor.

Powell'ın Değerlendirmeleri

Toplantı sonrası basına konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirtti. Gelecek faiz indirimleri ile ilgili daha temkinli olacaklarını vurgulayan Powell, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda ilerlemeler kaydettiklerinin altını çizdi.

New York Borsasında Sert Düşüşler

Bu gelişmeler ışığında, New York borsası endeksleri sert bir düşüşle kapanırken, Dow Jones endeksi yüzde 2,58 azalarak 42.326,87 puana geriledi. Bu, 1974'ten bu yana en uzun düşüş serisi olarak kaydedildi. S&P 500 Endeksi yüzde 2,95 azalışla 5.872,16 puana, Nasdaq ise yüzde 3,56 kayıpla 19.392,69 puana düştü.

Asya ve Avrupa Piyasaları Etkileniyor

ABD'deki satış baskısının Asya ve Avrupa piyasalarına da yayılması bekleniyor. Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0,69 kayıpla 38.813, Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi <> ise yüzde 0,36 azalışla 3.370 puana geriledi. Avrupa'da ise Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 değer kaybederek 508,50 puandan, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 1,3 azalışla 19.984 puandan işlem görmeye devam ediyor.