Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasını Harekete Geçiriyor: 25 Baz Puan Beklentisi

Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasının Gündeminde

MERTKAN ORUÇ - Küresel yatırımcılar Fed'in adımını bekliyor

Diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kripto para piyasası da yarın gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlendi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre küresel piyasalar, Fed'den gelecek faiz kararını yakından takip ediyor.

Fed, yarın bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed'in, istihdam verilerindeki bozulma ve gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini fiyatlarken, yılın kalan iki toplantısında da 25'er baz puan daha indirim ihtimali öne çıkıyor. İlk indirimin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar kripto yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor.

Toplantı öncesinde piyasa verileri, en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlıkların seviyelerini gösteriyor: bitcoin 115 bin dolar, ethereum 4 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Uzman Değerlendirmesi: Fed "açmazında"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed'in faiz konusunda bir "açmazla" karşı karşıya olduğunu söyledi. Tufaner, gümrük tarifelerinin etkilerine ilişkin belirsizliklerin Fed'in temkinli duruşunun temel nedeni olduğunu ve işsizlik maaşı başvurularının yüksek seviyelere çıktığını belirtti.