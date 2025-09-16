Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasını Harekete Geçiriyor: 25 Baz Puan Beklentisi

Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasının Gündeminde
MERTKAN ORUÇ - Küresel yatırımcılar Fed'in adımını bekliyor
Diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kripto para piyasası da yarın gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlendi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre küresel piyasalar, Fed'den gelecek faiz kararını yakından takip ediyor.
Fed, yarın bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed'in, istihdam verilerindeki bozulma ve gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.
Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini fiyatlarken, yılın kalan iki toplantısında da 25'er baz puan daha indirim ihtimali öne çıkıyor. İlk indirimin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar kripto yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor.
Toplantı öncesinde piyasa verileri, en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlıkların seviyelerini gösteriyor: bitcoin 115 bin dolar, ethereum 4 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.
Uzman Değerlendirmesi: Fed "açmazında"
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed'in faiz konusunda bir "açmazla" karşı karşıya olduğunu söyledi. Tufaner, gümrük tarifelerinin etkilerine ilişkin belirsizliklerin Fed'in temkinli duruşunun temel nedeni olduğunu ve işsizlik maaşı başvurularının yüksek seviyelere çıktığını belirtti.
Tufaner, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısının da diğer bir etken olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Tüm bu gelişmeler bağlamında Fed'in yarın 25 baz puanlık bir indirime gitmesi oldukça olası görünüyor. Piyasalar açısından bakıldığında, kripto paralar faiz indirim sürecini bekliyordu. Olası bir faiz indiriminde kripto paralar pozitif yönde etkilenecektir. Ancak, bu süreçte jeopolitik gelişmeler de etkili olacaktır. Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi alternatif yatırım aracı yatırımcıları açısından bir süredir bekleniyordu. Ancak, bu beklentinin bir kısmı halihazırda satın alınmış durumda. Dolayısıyla, faiz kararının bir defalık mı yoksa döngü şeklinde mi olacağı kripto paralar açısından önemli olacaktır." Tufaner, kısa vadede başta faiz kararları olmak üzere makroekonomik faktörlerin kripto para birimlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. Orta vadede ise ABD'nin stabil coin ve tokenize edilmiş menkul kıymet düzenlemelerinin kripto piyasasının geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'de de 2. faz çalışmalarının devam ettiği dijital paralara geçiş sürecinin beklendiğini söyleyen Tufaner, "Regülasyonlar ve dijital para kullanımı yaygınlaştıkça kripto varlıklara para girişinin hızlanacağını ifade edebiliriz." dedi.
Kısa ve Orta Vadeli Görünüm
Tufaner, kısa vadede başta faiz kararları olmak üzere makroekonomik faktörlerin kripto para birimlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. Orta vadede ise ABD'nin stabil coin ve tokenize edilmiş menkul kıymet düzenlemelerinin kripto piyasasının geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Ayrıca Türkiye'de de 2. faz çalışmalarının devam ettiği dijital paralara geçiş sürecinin beklendiğini söyleyen Tufaner, "Regülasyonlar ve dijital para kullanımı yaygınlaştıkça kripto varlıklara para girişinin hızlanacağını ifade edebiliriz." dedi.