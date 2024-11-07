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Fed, Politika Faizini İndirdi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:19
Fed, Politika Faizini İndirdi

Fed'in Faiz İndirim Kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan indirdi ve bu aralık yüzde 4,50-4,75 seviyesine ulaştı. Bankadan yapılan açıklamada, bu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

Ekonomik Faaliyetler ve İş Gücü Piyasası

Açıklamada, son ekonomik göstergelerin, faaliyetlerin sağlam bir şekilde genişlemeye devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. Yılın başından bu yana iş gücü piyasasının genel olarak gevşediği ve işsizlik oranının yükselmesine rağmen düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Enflasyon ve Hedefler

Enflasyonun yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerleme kaydettiği, ancak hâlâ bir miktar yüksek seyrettiği aktarıldı. Fed, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için risklerin dengede olduğunu değerlendirdi.

Son Faiz Artışları

Fed, gevşeme döngüsüne Eylül 2022'de 50 baz puanlık önemli bir indirimle başlamıştı. Pandemi döneminde, Mart 2020'de Kovid-19'un ekonomik etkileri nedeniyle faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve ardından 2022'de faiz artışlarına geçmişti. Toplamda 525 baz puan yükselişle, faiz oranı yüzde 5,25-5,50 seviyesine kadar çıkmıştı.

Fed, Temmuz 2023'teki 25 baz puanlık artıştan sonra 8 toplantıda faiz oranını sabit tutarak mevcut seviyeyi korumuştu. Eylül'de ilk kez son 4 yıl içinde faiz indirimine giden Fed, oranı yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra en son Eylül'de yüzde 2,4 olarak kaydedilmiştir.

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