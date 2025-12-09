Fevzi Çondur: Pamuk, İncir ve Su Yönetimi İçin Stratejik Destek Talebi

Fevzi Çondur'dan pamuk, incir ve su yönetimi için stratejik destek çağrısı

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, pamuk ve incirdeki maliyet, ihracat ve kuraklık sorunlarını gündeme taşıdı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Pamukta maliyet baskısı ve destek talebi

Çondur, pamukta uygulanan yeni destekleme modelinde fiyatın bin 98 TL seviyesinde sabit tutulmasının üretici için sürdürülemez olduğunu belirtti. Borsaların ve ziraat odalarının maliyet analizine göre pamuğun kilogram maliyeti 35,63 TL iken üreticinin ortalama satış fiyatı 26 TL. Bu tabloda üreticinin ayakta kalabilmesi için en az 9,63 TL prim desteğine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Destek mekanizmasında iyileştirme yapılmazsa, 2007-2008 dönemindeki üretimden çekilme sürecinin yeniden yaşanabileceğini, pamuk ekiminin terkiyle tekstil ve yağ sanayinin de doğrudan etkileneceğini ifade etti.

İncirde ihracat baskısı ve çifte standart iddiası

Çondur, Aydın'ın dünyanın en büyük kuru incir üreticisi olduğuna dikkat çekerek, son yıllardaki aşırı sıcaklık ve kuraklığın incirde toksin düzeylerini artırdığını söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'den gelen incirlerde sıkı analiz uyguladığını, bunun kendi iç pazarlarında benzer ürünlere uygulanmadığını belirterek ciddi bir çifte standart olduğuna işaret etti.

Türkiye'den gönderilen ürünlerde kontrol sıklığının yüzde 80'lere kadar ulaştığını, bu nedenle AB Tarım Bakanlıkları nezdinde diplomatik girişimlerin başlatılması ve ihracattan geri dönen kuru incirlerin yeniden işlenmesi konusunda ihracatçılara destek sağlanmasının önemini vurguladı. Çondur, incirin ülkemizin tarımsal ihracat kimliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Su yönetimi artık ertelenemez

Aydın'ın son dört yılın üçünde ağır meteorolojik kuraklık yaşadığını ifade eden Çondur, bölgedeki yağış azalmasının barajları dolduramadığını ve üreticilerin su temininde zorlandığını aktardı. Bu nedenle bölgesel su yönetiminin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Çondur, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Dalaman Çayı'nın Bozdoğan Kemer Barajı'na bağlanması projesinin Aydın için stratejik bir adım olduğunu söyleyerek projenin hızlandırılarak faaliyete geçirilmesini talep etti. Projenin tarımsal sulama kapasitesini artıracağını ve kuraklığın etkilerini azaltacağını kaydetti.

Ortak çözüm çağrısı

Toplantıda pamuk ve incir sektörlerindeki sorunların yalnızca üreticilerin yükü olmadığını, artan maliyetler, iklim kaynaklı riskler, uluslararası pazar baskıları ve yetersiz destek mekanizmalarının birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Çondur, merkezi yönetim, sektör temsilcileri ve ihracatçıların uyumlu hareket etmesi gerektiğini söyledi. Üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için kapsamlı çözüm paketleri çağrısında bulundu.

