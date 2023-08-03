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Fiat'ın bu modelinde ÖTV sıfırlandı! Duyan bayilere koşuyor: Vergisiz fiyatıyla kapış kapış gidiyor

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Fiat'ın bu modelinde ÖTV sıfırlandı! Duyan bayilere koşuyor: Vergisiz fiyatıyla kapış kapış gidiyor
Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Türkiye'de o otomobil markası modellerinde ÖTV sıfırlandı. İşte detaylar…

Fiat Fiorino otomobil markasında yeni modeller, koşulları yerine getirenler için çok daha uygun fiyatlarla ve ÖTV'siz olarak satışa sunulacak. İşte Fiat Fiorino kampanyasının son detayları. Detaylar haberimizde...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZAYI ATTI! ÖTV ORANI FİAT FİORİNO'DA SIFIRLANDI! İŞTE VERGİSİZ FİYAT LİSTESİ

Ticari araç sahiplerin yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler ülke genelinde büyük ilgi görüyor.

Ticari araç sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler ülke genelinde büyük ilgi görüyor. Özellikle  taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, traktör ve ticari yük taşımacılığı yapan tüccarlar için ÖTV indirimi aracımı yenilemek istiyorum ticareti yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kararlar arasında Fiat Fiorino gibi popüler ticari araçlar da yer alıyor.

HANGİ ARAÇLAR İNDİRİME DAHİL?

Ticari araç sahiplerine yönelik ÖTV indirimi kapsamında şehir içi taksi, minibüs, minibüs, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyon ile ticari eşya taşıyan esnaflar, araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Yapılan bu düzenlemeler ticari araç sahipleri tarafından büyük bir merak ve ilgi ile takip edilmektedir. Bu kapsamda Fiat Fiorino gibi popüler otomobillerin ÖTV düzenlemelerindeki mevcut durumu ve güncel fiyat listesi de dikkatle incelenmektedir.

FİAT FİORİNO VE DİĞER TİCARİ ARAÇLAR

Doblo, Fiorino ve Connect gibi modeller ticari araçlar arasında önemli bir yer tutuyor. Bu modeller, mağazalara uygun bir yapı ve geniş bir mobilya hacmi ile daha popülerdir. Ülkenin en popüler ticari araçlarından Fiat Fiorino için ÖTV indiriminin yanı sıra ÖTV'siz fiyat listesi de açıklandı. Esnaflar sadece KDV ödeyerek bu arabalara sahip olabilecekler.

FİAT FİORİNO BENZİNLİ 1.4 FİRE POP 77HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 390.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 267.370 Türk Lirası

FİAT FİORİNO BENZİNLİ 1.4 FİRE SAFELİNE 77HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 399.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 268.870 Türk Lirası

FİAT FİORİNO BENZİNLİ 1.4 FİRE PREMİO 77HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 417.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 271.035 Türk Lirası

FİAT FİORİNO LPG'Lİ 1.4 EKO LPG POP 77 HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 402.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 269.660 Türk Lirası

FİAT FİORİNO LPG'Lİ 1.4 EKO LPG SAFELİNE 77 HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 411.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 271.058 Türk Lirası

FİAT FİORİNO LPG'Lİ 1.4 EKO LPG PREMİO 77 HP MANUEL

ÖTV Dahil Fiyat: 429.900 Türk Lirası

ÖTV Hariç Fiyat: 275.980 Türk Lirası

FİAT FİORİNO'NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Fiat Fiorino, popüler ticari araçlar arasında en fazla tercih edilen bir modeldir. Benzinli ve LPG'li olmak üzere iki motor seçeneği ile Fiorino, güçlü performansı ve ferah iç hacmi ile işletmeler için doğru tercihi sunuyor. Dayanıklı yapısı ve ekonomik kullanımı nedeniyle popüler bir araçtır.

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