Fibabanka bakiye nasıl sorgulanır?

Fibabanka'ya ait banka ya da kredi kartınız varsa, hesap bilgilerinize istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede bakiye sorgulama işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak en yakın banka şubesine gidip, bankadaki görevli kişiye hesap bilgilerinizi görmeyi istediğiniz ve kartınızdaki bakiyenizi öğrenmek istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Ancak bu yöntem bankada sıra beklemeniz gerektiği için zaman kaybı yaşamanıza neden olur. Bundan dolayı diğer yöntemleri deneyip daha seri işlem yapabilirsiniz. Şubeye gitmenin haricinde ATM'ler aracılığı ile de bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. Bu yöntem için kartınızın yanınızda olması gerekiyor. Şube ile ATM haricinde, intenet, mobil ve telefon bankacılığının sayesinde de kısa süre içinde bütün bilgilerinize erişim sağlamanız mümkündür.

Fibabanka intenet şubesi bakiye sorgulaması

Fibabanka, intenet bankacılığıyla hesap bilgilerinize şubeye gitmenize gerek kalmadan kolay bir şekilde erişim sağlayabilir ve bütün bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İntenet bankacılığındaki şifrenizi intenet şube ya da bankaya ait mobil uylamada kullanmanız da mümkün. İntenet şubeye girişle de bakiye sorgulama işlemini kısa sürede yapmanız mümkündür. Bu işlem için ilk olarak www.fibabanka.com.tr adresine giriş yaparak sağ tarafta bulunan intenet bankacılığı bölümünden hesabınıza girmeniz gerekiyor. Eğerki intenet bankacılığı şifreniz bulunmuyorsa bankayla iletişim kurarak şifrenizi oluşturmanız mümkün. Hesabınıza giriş yapmanız durumunda bütün banka ve kredi kartı bilgilerinize ulaşabilir, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

Fibabanka mobil bankacılık bakiye sorgulaması

Fibabanka telefon bankacılığı bakiye sorgulaması

Telefonunuza indireceğiniz mobil uygulamayla pek çok bankacılık işlemlerinizi yapmanız mümkün. Bakiye sorgulaması da dahil birçok hesap bilgilerinize kolay bir şekilde ulaşarak son harcamalarınızla ilgili bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Bakiye sorgulama işleminiz için uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekmektedir.

İntenet bankacılığı kullanmayan müşteriler, müşteri hizmetlerini arayıp bakiye sorgulama işlemini yapabilir. Fibabanka, telefon bankacılığı hizmetiyle de müşterilerinin hızlı ve kaliteli işlem yapmalarına imkan veriyor. Müşteri hizmetleri haftanın her gün ve saatinde erişime açıktır. Arama yaptığınızda telesekreterle karşılaşacaksınız ve telesekreter işlem yapmanız için menüyü size listeleyecek. Sesli yanıt sistemiyle hiç zaman kaybetmeden bütün istediğiniz bilgileri edinmeniz mümkündür. Yine bakiye sorgulama işlemini de telesekreter aracılığı ile yapmanız mümkündür.

Bu işlemler için ilk olarak 444 88 88 ile 0850 222 77 77 numaralarının birini arayabilirsiniz. Arama yaptıktan sonra listelenmiş menüde banka kartınıza erişmek için hesap bilgileriniz için tuşlama yapmalısınız ve kredi kartı güncel bakiye sorgulama işlemi için de kredi kartı işlemlerinde gerekli olan numarayı tuşlamanız gerekmektedir. Bu yolla ayrıca borç bilgileri, toplam kazanmış olduğunuz puan ile son ödeme tarihinize dek istediğiniz bütün bilgilere ulaşmanız mümkündür.

