Filipinler'e Kanatlı Eti ve Su Ürünleri İhracat Kısıtlamaları Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, GATE Projesi kapsamında Filipinler'e kanatlı eti ve su ürünleri ihracatındaki teknik kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:20
Ticaret Bakanlığı: GATE Projesi kapsamında engeller aşıldı

Ticaret Bakanlığı, Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi çerçevesinde Filipinler'e yönelik kanatlı eti ve su ürünleri ihracatındaki kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "2025 Yılı İhracat Eylem Planı" doğrultusunda tarım ve gıda ihracatında pazara giriş engellerinin ülke ve ürün bazında tespit edilip çözülmesi amacıyla başlatılan GATE Projesi'nin sürdürüldüğü kaydedildi. Projenin Filipinler'e yönelik çalışmalarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile koordineli hareket edildiği ve geçen ay teknik heyet ziyaretinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filipinler'in Türkiye menşeli söz konusu ürünlere uyguladığı bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin kaldırılması amacıyla bu ülkenin bakan yardımcılarıyla görüşmeler yapıldığına işaret edilerek, "Görüşmeler sonucunda, kuş gribinden ari bölgelerimizden halihazırda akredite olmuş firmalarımızın Filipinler'e kanatlı eti ihracatının önü açılmıştır." ifadesi yer aldı.

Metinde ayrıca, Filipinler tarafından Ocak 2026'da ihracatçı firmalarımıza yönelik düzenlenecek inceleme ziyaretinde, akredite olacak diğer kanatlı eti firmalarımız ile su ürünleri ihracatının mümkün hale geleceği belirtildi ve "Isıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazında yapılacak onay süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik temasların GATE Projesi kapsamında devam edeceğine dikkat çekerek, "Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler" doğrultusunda tarım ve gıda ürünlerinin küresel pazarlardaki konumunun güçlendirileceğini bildirdi. Teknik engellerin kaldırılmasının üreticiler ve ihracatçılar için rekabet gücünün korunmasına ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markası inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

