Filistin Ekonomi Bakanı El-Amur'dan Türkiye İle Ticaret Açıklamaları

Filistin Ekonomi Bakanı El-Amur'dan Önemli Açıklamalar

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur, Türkiye'nin İsrail ile ticareti askıya almasının ardından Filistin'e ihracatın arttığına dikkat çekerek Türkiye hükümetinden Filistin topraklarının bu yasağa muaf tutulmasını talep ettiklerini söyledi.

İstanbul'da İİT Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı için İstanbul'da bulunan El-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının ve hükümetinin Filistin'e verdiği desteği vurguladı. El-Amur, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan zor süreçte Türkiye'nin sağladığı tarihi yardımlar için teşekkür etti.

Türk Ticaretinin Filistin'e Etkisi

El-Amur, "Filistin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler tarihi bir geçmişe sahiptir. Coğrafi konumumuz ve işgal altında olmamız nedeniyle İsrail limanlarını kullanıyorduk, ancak Türkiye'nin uyguladığı tedbirlerle bu durum değişti," ifadelerini kullandı.

Filistin Pazarının Korunması İçin Gereken Adımlar

Türk hükümetinin, 2 Mayıs'ta alınan bir kararla İsrail ile ticari ilişkileri durdurduğunu hatırlatan El-Amur, bu kararın ardından Filistin'e yönelik daha fazla Türk malı ulaşımının sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulduğunu belirtti.

Ekonomik İhtiyaçlar ve Türk Ürünleri

Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin Türk kaynaklarından temin edilmesinin önemine değinen El-Amur, "Halkımızın varlığı için Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var," diyerek Türkiye ile var olan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaretin Yeni Yönü

El-Amur, önceden İsrail üzerinden gerçekleştirilen ithalatların yerini artık doğrudan Filistin ile Türkiye arasında yapılan ticaretin aldığını vurgulayarak, bu değişimin ticari ilişkileri güçlendirdiğini ekledi.

Gelecekteki İşbirliği Fırsatları

Geleceğe yönelik Filistin ile Türkiye arasında daha derin ekonomik işbirlikleri ve ortak sanayi bölgeleri oluşturma planlarının bulunmasına dikkat çeken El-Amur, Türk işadamlarının Filistin'deki fırsatları değerlendirmelerini beklediklerini belirtti.

Son olarak, El-Amur, Türkiye aleyhindeki asılsız iddiaların yalnızca İsrail'in menfaatine hizmet ettiğini vurguladı ve bu savaşın sona ereceği inancını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.