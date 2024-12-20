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Finans Ofisi Başkanı Aşan: Varlığa Dayalı Sistem Finansal İstikrar İçin Kritiktir

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TürkMedya Finans Zirvesi'nde değerli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:02
Finans Ofisi Başkanı Aşan: Varlığa Dayalı Sistem Finansal İstikrar İçin Kritiktir

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Finans Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TürkMedya Finans Zirvesi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşan, finansal sistemin varlığa dayalı olmasının stabilite açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Varlığa dayalı olmanın finansal sistemi stabil kılacak temel faktör olduğunu düşünüyorum," dedi.

Finansın Geleceği

Aşan, etkinlikte yaptığı kapanış konuşmasında, finansın geleceğinin sadece yerel perspektifte değil, global ölçekte değerlendirileceğini belirtti. "Finans, herkese aynı şekilde davranmıyor," ifadesini kullanan Aşan, üretim ile finans arasındaki bağı kopma noktasına geldiğini açıkladı.

Finans Sektörünün Durumu

Aşan, günümüzdeki finans sektörünün ciddi şekilde şişkin olduğunu belirterek, "O açıdan hep söylüyorum, finans sektörünün yönetilmesi çok kolay değil," dedi. Küresel finansal sistemin durumu hakkında ise, "Bu sürecin hala 2008'in devamı olduğunu düşünüyorum; kriz bitmedi," şeklinde konuştu.

Borçluluk Krizi ve Çözümler

Aşan, dünyada devam eden ciddi bir borçluluk krizine de dikkat çekti. 2022 yılında küresel borcun 300 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Aşan, bu krizin çözülmesi için iki seçeneğin olduğunu belirtti: "Ya borçların bir kısmını sileceksiniz ya da enflasyon yaratacaksınız."

Finteklerin Rolü

Aşan, finteklerin maliyet, ulaşılabilirlik ve kapsayıcılık alanlarında avantajlar sağladığını belirterek, "Bu haliyle bakıldığında klasik bankacılık sisteminden daha ümit vericiler. Şu ana kadar bence daha başarılılar," dedi.

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