Finans Zirvesi İstanbul'da: Sektörün Geleceği Tartışılıyor

Finans Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye’nin finans sektörünün geleceğine yön verecek olan Finans Zirvesi, kamu, finans ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Zirvenin açılışında Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finans sektörünün içindeki zorluklara ve çözüm önerilerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Açılışta Öne Çıkan İsimler

Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Financell Genel Müdürü Korhan Bilek ve TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek katıldı.

Osman Arslan'dan Dünya Ekonomisine Dair Önemli Mesajlar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuşmasında 2008 krizinden itibaren yaşanan zorlukları, pandemiyi, savaşları ve korumacı politikaları vurguladı. Arslan, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine dair politikaları ve uygulamaların önemine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ihracatı öncelikleyen politika ve uygulamalar, sürdürülebilir büyüme hedefleri ile makro istikrarın tesisine önemli katkılar sağlamaktadır. Türk lirası varlıklara yönelik talebin artması beklenmektedir."

Sektörün Aktif Büyüklüğü ve Kredi Hacmi

Osman Arslan, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 31 trilyon liraya ulaştığını belirtirken, kredi büyüklüğünün 15 trilyon lirayı aştığını ve sektörün mevduat büyüklüğünün 18 trilyon liraya geldiğini ifade etti.

Arslan, sektördeki kredi riskinin makul düzeyde devam ettiğini, takipteki krediler oranının %1,80 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, TL mevduat payının 2022’de %32’den %66’ya çıkarak önemli bir artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Halk Dijital Katılım Bankasıyla Yeni Dönem

Halkbank Genel Müdürü, dijitalleşme hedeflerine uygun olarak yeni bir dijital bankanın kurulması yönündeki adımlara değinerek, "Halk Dijital Katılım Bankası, çevre dostu finansal modelimizle ekonomik verimliliği artırmayı hedefliyor" dedi.

Financell ve Dijital Dönüşüm

Financell Genel Müdürü Korhan Bilek, kredi alanında yenilikçi finansal hizmetler sunmak için teknolojiyi ön planda tutan bir yaklaşım izlediklerini belirtti. Bilek, sektörün değişim ve dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlediğine vurgu yaptı.

Türkiye'de Finansın Geleceği Oturumu

Zirve kapsamında düzenlenecek "Türkiye'de Finansın Geleceği" başlıklı oturumun ardından kapanış konuşması, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından gerçekleştirilecektir.