Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart'ta Geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubat ayına kıyasla 0,7 puan azalarak 170,3 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan veriler, mali sektördeki güvenin zayıfladığını gösteriyor.

TCMB, şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE'yi açıkladı. Anket sonuçları, 148 finans kuruluşunun yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edildi. Mart ayında FHGE'nin azalmasında, son 3 ayda iş durumunun iyileşmesi ve hizmetlere olan talebin artış göstermesi etkili olurken, gelecek 3 ayda hizmetlerde azalma beklentisi bu durumu tersine çevirdi.

Son 3 ay içerisindeki iş durumuyla ilgili değerlendirmeler, bir önceki aya göre olumlu yönde güçlenme kaydetti. Ancak, gelecek 3 ayda istihdamda artış bekleyenlerin oranı zayıfladı.

2025 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasındaki güven endeksi verilerine göre, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörleri sırasıyla 0,8 ve 20,1 puan düşüş gösterirken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe ise 1,5 puanlık bir artış gözlemlendi.