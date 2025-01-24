Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocakta Düşüş Gösterdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocakta Geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocak ayında geçen aya göre 1 puan azalarak 168,5 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bu düşüş, finansal sektördeki kuruluşların anket sonuçlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edildi.

FHGE'nin Düşüşüne Neden Olan Faktörler

Endisi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerinin incelenmesi sonucunda, son 3 aydaki iş durumu, son 3 ayda hizmetlere olan talep ve gelecek 3 ayda hizmetlere olan talep beklentilerinin, FHGE üzerinde azalış yönünde etkili olduğu görüldü.

İş Durumundaki Değişimler

Son 3 aydaki iş durumuna ilişkin değerlendirmelerde, iyileşme yönündeki görüşlerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı tespit edildi. Ayrıca, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış yönündeki beklentiler de bir miktar zayıfladı.

İstihdam ve Karlılık Beklentileri

İstihdamla ilgili değerlendirmelerde ise, son 3 ayda azalış bildirenler lehindeki seyrin artış bildirenler lehine döndüğü ancak gelecek 3 ayda istihdam artışı bekleyenlerin oranının zayıfladığı gözlemlendi. Karlılıkla ilgili değerlendirmelerde ise son 3 aydaki karlılıkta artış bildirenlerin oranının güçlendiği; ancak gelecek 3 aydaki karlılık beklentilerinin zayıfladığı kaydedildi.

Alt Sektörlerdeki Güven Endeksleri

2025 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe bir önceki aya göre 2,1 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 10,7 ve 35,7 puanlık artış görüldü.