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Finansal İstikrar Komitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finansa Odaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:48
Finansal İstikrar Komitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finansa Odaklandı

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, önemli konuları gündeme taşıdı.

Makroekonomik Görünüm Ele Alındı

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir biçimde değerlendirildi. Ayrıca, bankacılık sektöründeki enflasyon muhasebesi uygulamaları ve bu durumun sektör üzerindeki olası etkileri de masaya yatırıldı.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans

Açıklamada, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin incelenmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdüm sağlanması amacıyla yeni bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiği vurgulandı.

Komite, finansal istikrarın korunmasının sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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