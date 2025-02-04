Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı 132 Milyar Doları Aştı

Finansal Kesim Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2022 yılı Kasım ayında 132 milyar 798 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Döviz Varlıkları ve Yükümlülükler Üzerindeki Değişim

Kasım ayında, önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 942 milyon dolar azalmışken, yükümlülükleri ise 181 milyon dolar artış gösterdi. Bu bağlamda, net döviz pozisyonu açığı 5 milyar 123 milyon dolar artışla 132 milyar 798 milyon dolara yükseldi.

Varlık ve Yükümlülük Dağılımı

Varlık dağılımında dikkat çeken bir diğer nokta, yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve menkul kıymetlerin sırasıyla 4 milyar 623 milyon dolar, 775 milyon dolar ve 83 milyon dolar azaldığı; yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarının ise 540 milyon dolar artış kaydettiği oldu.

Kredilendirme ve Vade Yapısı

Kredilendirme tarafında, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 955 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 582 milyon dolar ve 192 milyon dolar azaldı. Kasım 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, Ekim ayına göre 631 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 324 milyon dolar yükseldi. Ancak, yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 648 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 127 milyon dolar azalma gösterdi.

Kısa Vadeli Durum ve Analiz

Kasım 2024 dönemi itibarıyla kısa vadeli varlıklar 133 milyar 756 milyon dolar; kısa vadeli yükümlülükler ise 109 milyar 294 milyon dolar olarak kaydedildi. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, bir önceki aya göre 4 milyar 465 milyon dolar azalarak 24 milyar 461 milyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.