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Finansın Geleceği Zirvesi: Yatırımcı Sayıları Artıyor

SPK Başkanı Gönül, finans zirvesinde Türkiye'de 7 milyon pay senedi yatırımı ve 5,4 milyon yatırım fonu yatırımcısı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:20
Finansın Geleceği Zirvesi: Yatırımcı Sayıları Artıyor

Finansın Geleceği Zirvesi'nde Yatırımcı Sayılarının Artışı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, pay senetlerinde 7 milyon civarında yatırımcı olduğunu ve yatırım fonlarında ise 5,4 milyon yatırımcıya ulaştıklarını açıkladı. Bu açıklama, Finansın Geleceği Zirvesi'nde, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Zirve Detayları ve Katılımcılar

Finansın Geleceği Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Onur Gök katılım gösterdi. Zirveye Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak video mesajla destek verdi.

Piyasa Gelişim İstatistikleri

Gönül, sermaye piyasalarının gelişimine dair önemli istatistikleri paylaştı: “Son 3 yılda toplam 127 şirket halka arz edilirken, bu şirketler piyasadan yaklaşık 156 milyar lira fon sağlamıştır. 2023 yılında ise 33 şirket 57,4 milyar lira birleşik sermaye ile halka arz edilmiştir.”

Bireysel Emeklilik ve Girişim Sermayesi Destekleri

Gönül, 2024 yılı için birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtirken, girişim sermayesi yatırım fonları büyüklüğünün 200 milyar lirayı aştığını duyurdu. Ayrıca, menkul kıymetli yatırım fonlarında yönetilen varlık miktarının 2024 yılına girerken 3,7 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti.

Finansal Okuryazarlık Seferberliği

Toplum genelinde finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla seferberlik başlatılmış olup, birçok şehirde öğrenci, genç ve kadınlarla buluşmalar gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Gönül, bu dönem içerisinde e-başvuru sisteminin de hayata geçirildiğini ifade etti.

Kripto Varlık Düzenlemeleri

Bu yılın en önemli düzenlemeleri arasında kripto varlık sağlayıcıları düzenlemesi yer almakta olduğu kaydedildi. Gönül, kripto varlıkların artık SPK'nin himayesi ve gözetiminde olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Finans

SPK'nın sürdürülebilirlik konusuna özel önem verdiğini belirten Gönül, yeşil ve sürdürülebilir yatırımların artan ilgisinin ekonomiyi daha da ileri taşıdığını vurguladı: “Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç 350 milyar lira seviyelerine ulaşmıştır.”

Gönül, Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası itibarının arttığını ve bu başarıların devam etmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşma yaptı.

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