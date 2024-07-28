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Fındık Alım Fiyatları Bekleniyor

TZOB Başkanı, TMO'dan fındık alım fiyatını bir an önce açıklamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:51
Fındık Alım Fiyatları Bekleniyor

TZOB Başkanı'ndan TMO'ya Çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2024 yılı fındık alım fiyatını ivedilikle duyurması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, "Üreticilerimiz, artan maliyetler sebebiyle tatmin edici bir taban fiyat bekliyor" diye konuştu.

İklim Değişikliği ve Fındık Üretimi

Hasat zamanının geldiğine dikkat çeken Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin fındık fiyatını dört gözle beklediğini ifade etti. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan hasat tarihlerindeki öne kaymaların yanı sıra, hastalık ve zararlılardaki artışların verim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin yenilenmesi gerekmektedir" dedi.

Kuraklık ve Zararlılar

TMO'nun fiyat açıklamadan önce girdi maliyetlerini, enflasyon oranını ve üreticilerin karını dikkate alması gerektiğini belirten Bayraktar, "Fındıkta dökülmeler ve istilacı türlerle mücadelede elde edilen başarılar bu yıl rekolte kaybını da beraberinde getirmektedir" diye konuştu. "Bu yıl fındık üretiminin 700 bin tonun altında gerçekleşmesini bekliyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TMO'nun Hızlı Davranması Gerek

Bayraktar, TMO'nun alım fiyatını ve alım politikasını zaman kaybetmeden açıklamasının önemine dikkat çekti: "Fiyat ne kadar erken açıklanırsa, üreticilerden ihracatçılara kadar tüm kesimler planlarını o kadar sağlıklı yapabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, fındık alan bazlı destek miktarının güncel şartlara uygun şekilde artırılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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