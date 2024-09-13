Fındık Alımında Yeni Dönem: TMO Genel Müdürü Güldal'dan Açıklamalar

Ordu'daki Fındık Alım Deposu Ziyareti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık alımında son 7 yıl içinde maliyetlerin, üretim miktarının ve ihracatın değerini artırarak önemli bir süreç yürüttüklerini ifade etti.

TMO'nun Alım Süreçleri

TMO'nun fındık alımıyla ilgili 12. defa görevlendirildiğini belirten Güldal, kurumun yetkin ve donanımlı bir ekibe sahip olduğunu vurguladı. Geçmiş yıllarda yüksek tonajlarda fındık alımı yaptıklarını ve bu süreçte piyasa dengelerini düzenleme imkanı bulduklarını aktardı.

Fındık Fiyatları ve Desteklemeler

Bu yıl için fındık alım fiyatlarını, levant kalitede 130 lira, Giresun kalitede ise 132 lira olarak açıkladığını hatırlatan Güldal, Tarım Bakanlığı tarafından verilmesi planlanan desteklerin her yıl olduğu gibi devam edeceğini belirtti. Şu anda TMO'nun 47 alım noktası açık durumda.

Piyasa Beklentileri ve Ödemeler

Güldal, fındık piyasasında geçmişte yaşanan hareketlenmeleri hatırlatarak, üreticilerin bir bekletme eğilimi gösterdiklerini duyurdu. Fındık alımına 19 Ağustos’ta başladıklarını ve 31 Ağustos itibarıyla ürün bedellerinin yatırıldığını belirtti. Ödeme süreçlerinin genellikle 21 gün içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele

Fındıkta kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Güldal, bu zararlının özellikle 300-400 rakım altındaki bölgelerde görüldüğünü açıkladı. Üreticilere umutlu olmalarını ve morallerini bozmamalarını tavsiye etti.

Fındık Alımları Sürüyor

Güldal, şu an Ordu'da 600 ton civarında, ülke genelinde ise 3 bin tonun üzerinde fındık alımı yapıldığını kaydetti. 31 Aralık tarihine kadar üreticilerin fındık satmak istemeleri halinde açık olacaklarını belirtti.

Programa ayrıca MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ve TMO Ordu Başmüdürü Yusuf Akay da katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret etti.