Fındık fiyatları zirveye çıktı! Temmuz zamları fındıkları kavurdu: Bir kilogram fiyatı dudak uçuklattı
Fındık fiyatlarının güncellenmesi ile birlikte Ordu, Zonguldak, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere iller güncel fiyat listelerini açıklamaya başladı. Gelen zamlarla birlikte değişen ve yükselen enflasyon da cepleri bir kere de fındık fiyatı ile yaktı.
Fındık Fiyatlarındaki Alev
Ülkemizde son dönemlerde meydana gelen yüksek enflasyon ve döviz kurları nedeniyle zamlar gelmeye ve büyümeye devam etmekte. Temmuz ayında maaşlara yapılmış olan zamlarla birlikte KDV, harçlar ve birçok diğer alanlarda büyük zamlar kapıda.
Zam alan ürünlerin başında da fındık yer almaktadır. 2022 senesinden itibaren sürekli olarak yükselmekte olan fındık fiyatları vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Ticaret yapan vatandaşlar bu haber ile sevinirken bir yandan da üzülmeye başladı.
Fındık Sezonu Başladı
Yükselmekte olan fındık fiyatları nedeniyle alımlar büyük bir düşüşe ev sahipliği yapmaya başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte sık sık araştırılmakta olan fındık fiyatları ise paylaşıldı.
Akçakoca Fiyat Listesi
En düşük; 42,00 TL
En yüksek; 48,00 TL
Çarşamba Fiyat Listesi
En düşük; 50,10 TL
En yüksek; 60,00 TL
Düzce Fiyat Listesi
En düşük; 48,00 TL
En yüksek; 58,97 TL
Fatsa Fiyat Listesi
En düşük; 48,00 TL
En yüksek; 59,00 TL
Giresun Fiyat Listesi
En düşük; 56,30 TL
En yüksek; 64,00 TL
Samsun Fiyat Listesi
En düşük; 46,00 TL
En yüksek; 62,00 TL
Trabzon Fiyat Listesi
En düşük; 52,00 TL
En yüksek; 57,50 TL
Zonguldak Fiyat Listesi
En düşük; 40,00 TL
En yüksek; 53,00 TL
Terme Fiyat Listesi
En düşük; 45,00 TL
En yüksek; 53,00 TL
Ünye Fiyat Listesi
En düşük; 45,00 TL
En yüksek; 57,50 TL