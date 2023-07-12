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Fındık fiyatları zirveye çıktı! Temmuz zamları fındıkları kavurdu: Bir kilogram fiyatı dudak uçuklattı

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Fındık fiyatları zirveye çıktı! Temmuz zamları fındıkları kavurdu: Bir kilogram fiyatı dudak uçuklattı
Karadeniz’de bol bol yetişmekte olan fındık fiyatları cepleri ateşe verdi. Enflasyondaki yükselişle birlikte sürekli yükselen fındık fiyatlarının Temmuz ayındaki güncel hali haberimizde sizlerle.

Fındık fiyatlarının güncellenmesi ile birlikte Ordu, Zonguldak, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere iller güncel fiyat listelerini açıklamaya başladı. Gelen zamlarla birlikte değişen ve yükselen enflasyon da cepleri bir kere de fındık fiyatı ile yaktı.

Fındık Fiyatlarındaki Alev

Ülkemizde son dönemlerde meydana gelen yüksek enflasyon ve döviz kurları nedeniyle zamlar gelmeye ve büyümeye devam etmekte. Temmuz ayında maaşlara yapılmış olan zamlarla birlikte KDV, harçlar ve birçok diğer alanlarda büyük zamlar kapıda.

fındık

Zam alan ürünlerin başında da fındık yer almaktadır. 2022 senesinden itibaren sürekli olarak yükselmekte olan fındık fiyatları vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Ticaret yapan vatandaşlar bu haber ile sevinirken bir yandan da üzülmeye başladı.

Fındık Sezonu Başladı

Yükselmekte olan fındık fiyatları nedeniyle alımlar büyük bir düşüşe ev sahipliği yapmaya başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte sık sık araştırılmakta olan fındık fiyatları ise paylaşıldı.

Akçakoca Fiyat Listesi

En düşük; 42,00 TL

En yüksek; 48,00 TL

Çarşamba Fiyat Listesi

En düşük; 50,10 TL

En yüksek; 60,00 TL

Düzce Fiyat Listesi

En düşük; 48,00 TL

En yüksek; 58,97 TL

Fatsa Fiyat Listesi

En düşük; 48,00 TL

En yüksek; 59,00 TL

fındık

Giresun Fiyat Listesi

En düşük; 56,30 TL

En yüksek; 64,00 TL

Samsun Fiyat Listesi

En düşük; 46,00 TL

En yüksek; 62,00 TL

Trabzon Fiyat Listesi

En düşük; 52,00 TL

En yüksek; 57,50 TL

Zonguldak Fiyat Listesi

En düşük; 40,00 TL

En yüksek; 53,00 TL

Terme Fiyat Listesi

En düşük; 45,00 TL

En yüksek; 53,00 TL

Ünye Fiyat Listesi

En düşük; 45,00 TL

En yüksek; 57,50 TL

Ekonomi
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