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Fındık yemek lüks oldu! Fındık fiyatlarına bir zam daha... Ordu, Giresun, Zonguldak, Trabzon güncel fındık fiyatları

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Fındık yemek lüks oldu! Fındık fiyatlarına bir zam daha... Ordu, Giresun, Zonguldak, Trabzon güncel fındık fiyatları
Fındık fiyatları önemli ölçüde artmaya devam ediyor. Yeni fındık fiyat artışları illere göre değişiyor. Temmuz ayından itibaren değişen fındık fiyatları güncellemesinin ardından yerel fiyatlar açıklandı. Peki güncel fiyat nedir? Detaylar haberimizde..

Ülke genelinde zam uygulamaları tüm hızıyla devam ederken fındık fiyatı da sürekli yükselen fiyatlardan biri oldu. Yılbaşından bu yana dalgalı seyreden fındık fiyatları, Temmuz ayında ivme kazandı.

Gündemdeki fiyatların son hali fındık yetiştiricileri ve fındık ticaretini gerçekleştiren milyonlarca kişi tarafından paylaşılıyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan fındığın fiyatını haberin devamında görebilirsiniz.

Ordu, Giresun, Zonguldak, Trabzon güncel fındık fiyatları

Temmuz ayında art arda gelen fiyat artışları nedeniyle 11 Temmuz itibari ile fındık fiyatları yeniden güncellendi. Fındık fiyatlarının ilden ile değiştiğinin farkında olan tüketiciler fiyat artışlarının kuruyemişçi fiyatlarına yansıdığını görünce fındık almaktan vazgeçiyorlar. Trabzon, Giresun, Zonguldak ile birlikte Ordu'da son dönemde fındık fiyatlarının durumu dikkat çekti. Peki; fındığın güncel fiyatı nedir? İşte il il güncel fındık satış fiyatları:

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

Trabzon: 52,00 TL ila 57,50 TL arası

Zonguldak: 40,00 TL ila 53,00 TL arası

Terme: 45,00 TL ila 53,00 TL arsı

Ünye: 45,00 TL ila 57,50 TL arası

Akçakoca: 42,00 TL ila 48,00 TL arası

Çarşamba: 50,10 TL ila 60,00 TL arası

Düzce: 48,00 TL ila 58,97 TL arası

Fatsa: 48,00 TL ila 59,00 TL arası

Giresun: 56,30 TL ila 64,00 TL arası

Samsun: 46,00 TL ila 62,00 TL arası

Ekonomi
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