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Fırıncılar zam talepleri reddedilince ekmek dağıtımını durdurma kararı aldı

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Fırıncılar zam talepleri reddedilince ekmek dağıtımını durdurma kararı aldı
Son dönemlerde ekmek fiyatları tartışması devam ederken bu ilde ekmek dağıtımı durduruldu! Tüm detaylar haberimizde.

Hem fırıncılar hem vatandaşlar ekmek fiyatları karşısında ne yapacağını bilemiyor! Vatandaşlara bir şok geldi ve ekmek dağıtımı durduruldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKMEK DAĞITIMI DURDURULDU

Son dönemlerde yaşanan fahiş artışlar, vergi zamları, enflasyon oranları, un desteğinin bitmesi gibi birçok etken ekmek fiyatlarının artmasına sebep oldu. 

ekmek dağıtmama kararı alındı

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile fırıncılar arasında bir toplantı yapıldı ancak sonuç alınamadığı için görüşmeler ertelendi. Fırıncılar ise kendi kararlarıyla eylem yapmaya karar verdi ve bakkal ve zincir marketlere ekmek dağıtımı yapılmayacağını duyurdular. Zonguldak Kozlu ve Kilimli'de alınan ekmek dağıtmama kararının 200 gram ekmeğin 7.5 TL'ye çıkması talebinin reddedilmesiyle ortaya çıktığı, maliyetler, un fiyatları, maya ücretleri, işçi ödemeleri, mazot artışları gibi durumların maliyeti kurtarmadığı ve ekmek dağıtımı yapılmayacağı açıklandı. 

Ekonomi
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