Fitch: ABD Tüketimi Dirençli Ama Politika Belirsizlikleri Risk Teşkil Ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketicilerin sağlam iş gücü piyasası ve hanehalkı bilançoları ile desteklenmeye devam ettiğini bildirdi. Ancak yeni tarifelerin, 2024'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Fitch'in yaptığı açıklamada, ABD'de tüketimin dirençli olduğu, fakat politika belirsizliklerinin risk yarattığı vurgulandı. Tüketici harcamalarının 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,2 arttığı kaydedildi. Bu artış, geçtiğimiz çeyreklerde yüzde 3,7, yüzde 2,8 ve yüzde 1,9 olarak sıralandı.

Ayrıca, hanehalkı nominal harcanabilir gelirinin de 2024’ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %5 arttığı belirtildi. Bu artışın, istihdamın dengelenmesi ve nominal ücret artışı ile desteklendiği ifade edildi.

ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, ABD tüketicisinin 2024'ü güçlü bir şekilde tamamladığını ancak yaklaşan tarifelerin yüksek enflasyonu tetikleyebileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, özellikle dayanıklı tüketim mallarında harcama artışında yavaşlamaya neden olabileceğini de belirtti.

Sonola, 2024'te %2,8 olan tüketici harcamalarındaki artışın bu yıl %2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.