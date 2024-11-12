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Fitch: Almanya'daki Koalisyonun Dağılması Ekonomik Zorlukları Gün Yüzüne Çıkarıyor

Fitch, Almanya'daki koalisyon dağılmasının ekonomideki zorlukları artırdığını vurguladı. Siyasi parçalanmanın reformları sınırlayabileceği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:06
Fitch: Almanya'daki Koalisyonun Dağılması Ekonomik Zorlukları Gün Yüzüne Çıkarıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ekonomik ve mali zorlukları gün yüzüne çıkardığını açıkladı. Fitch'in bildirisine göre, koalisyonun çökmesi, İçerde mali kurallara bağlı kalarak büyümeyi yeniden canlandırmanın önündeki siyasi engelleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ayrıca, koalisyonun sona ermesinin ardından daha istikrarlı bir hükümet kurulabileceği belirtilirken, artan siyasi parçalanma ve popülist partilerin meydan okumalarının önemli reformların gerçekleştirilmesi için gereken alanı kısıtlayabileceği vurgulandı.

Koalisyonun sona ermesinde önemli bir etken olan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması hatırlatıldı. Bu durumun, başta bütçe, vergi indirimleri ve mali harcamalar olmak üzere ekonomi politikaları konusunda uzun süredir devam eden iç çatışmaların bir sonucu olduğu belirtildi.

Almanya'da erken seçimlerin Şubat 2025'te yapılması beklenirken, 2025 bütçesinin kesinleşmesi için muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) desteğine ihtiyaç duyulacağı kaydedildi. Bütçenin onaylanmaması durumunda, 2024'teki aylık harcama tahsislerinin gelecek yıl da tekrarlanacağı, ancak 2025 ortasına kadar yeni harcamalara veya yatırım projelerine izin verilmeyeceği ifadeleri yer aldı.

Buna ek olarak, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da yaptıkları bir açıklamada, Almanya'daki borç freni mekanizmasının, erken seçimlerin ardından politika yapımını daha da karmaşıklaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu açıklamada, ülkenin muhafazakar maliye politikası'nın kamu yatırımları ve uzun vadeli ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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