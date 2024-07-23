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Fitch, CrowdStrike Yazılım Sorununun Sigorta Sektöründe Etkisini Sınırlı Görüyor

Fitch, CrowdStrike yazılım sorununa bağlı sigorta kayıplarının sınırlı kalacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 00:29
Fitch, CrowdStrike Yazılım Sorununun Sigorta Sektöründe Etkisini Sınırlı Görüyor

Fitch'in Değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, CrowdStrike kaynaklı yazılımsal sorunların küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.

Kayıp Tahminleri

Fitch'in açıklamasında, sigortalı kayıplara ilişkin ön tahminlerin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında gerçekleşebileceği, fakat bunun sigortacılar üzerindeki etkisinin önemli olmayacağı ifade edildi. Ancak kayıpların devam eden taleplere ve davalara bağlı olacağı belirtildi.

Etki Altında Kalan Sigorta Kolları

Açıklamada, en çok etkilenen sigorta kolları arasında iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber sigorta yer almakta. Ayrıca, seyahat sigortası, etkinlik iptali ile teknoloji hataları ve eksiklikleri gibi daha küçük kollar da bu durumdan etkilenebilir.

Sektörler Arasındaki Farklılıklar

Fitch, sağlık ve hava yolu sektörlerinin daha fazla etkileneceğini belirtirken, Amerika kıtasının aksine, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da iş gününün büyük bir kısmının bu yazılım sorunundan dolayı kesintiye uğradığını vurguladı.

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