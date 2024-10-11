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Fitch: Milton Kasırgası 50 Milyar Dolar Sigortalı Kayıplara Yol Açabilir

Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın yol açabileceği sigortalı kayıpları 50 milyar dolara kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:26
Fitch: Milton Kasırgası 50 Milyar Dolar Sigortalı Kayıplara Yol Açabilir

Fitch'in Milton Kasırgası Açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği sigortalı kayıplarının 50 milyar dolara kadar yükselebileceği yönünde bir rapor yayımladı.

Salgın ve Kaybın Beklentisi

Fitch, yaptığı açıklamada, güçlü sermaye seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, kasırganın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini muhtemelen etkilemeyeceğini belirtti.

Milton Kasırgası'nın önemli ekonomik kayıplara neden olması bekleniyor. Fitch, "Milton'ın sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz," ifadesini kullandı. Bu, 2022 yılında Ian Kasırgası'nın yol açtığı 60 milyar dolarlık kaybın ardından en büyük sigortalı kayıp olacak.

Reasürans ve Emlak Piyasası Üzerine Etkiler

Ayrıca, sigorta şirketlerinin önemli kayıpların bir kısmını reasürans piyasasına aktarması olası görünmektedir. 2024 yılı için ise Milton Kasırgası'nın küresel sigortalı kayıplarının 100 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Bu durum, bu eşiği geçen beşinci yıl olacak.

Fitch, emlak piyasasının Milton Kasırgası’nın kayıplarına ve 2024 yılının geri kalanında meydana gelebilecek başka felaketlere bağlı olarak prim oranlarında bir artış görebileceğine dikkat çekti. Ancak, 2023'ten farklı olarak, önemli emlak reasürans fiyat artışlarının beklenmediğini vurguladı.

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