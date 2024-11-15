Fitch Ratings: ABD'nin Kredi Ortamı Trump'ın Politikalarıyla Değişebilir

Fitch Ratings'ten ABD Kredi Ortamına Dair Öngörüler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ekonomik planının hayata geçmesi durumunda, ülkenin kredi ortamında önemli değişimlerin yaşanabileceğini bildirdi.

Hazine Tahvili Faizlerinin Yükselmesi Bekleniyor

Fitch’in yaptığı açıklamada, aylık temel hizmet enflasyonundaki artış, Trump yönetiminde enflasyonist baskı potansiyelinin yükselmesi ve mali açığa dair endişeler ön plana çıkarıldı. Bu durum, ABD Merkez Bankası** (Fed)'nın politika gevşetmesini yavaşlatabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirerek Hazine tahvili faizlerinin yükselmesini tetikleyebilir.

Mortgage Oranlarına Dikkat Çekildi

Açıklamada, faiz oranlarının konut ve ticari gayrimenkul piyasası açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanarak, 2025'te mortgage oranlarının önemli ölçüde düşmesinin olası olmadığı belirtildi.

Olumsuz Derecelendirme Artışı Söz Konusu

Fitch, üçüncü çeyrekte olumlu kredi derecelendirme eylemlerinin olumsuzları geride bıraktığını ifade ederken, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgelerde kalması durumunda olumsuz derecelendirmelerin artabileceği uyarısında bulundu. Dayanıklı tüketici harcamaları ve Fed'in politika gevşetmesinin 2025 yılına doğru kredi performansını destekleyeceği vurgulandı.

Trump'ın Politikalarının Potansiyel Etkileri

Açıklamada, Trump’ın politikalarının enflasyon ve para politikası yörüngesini değiştirme ihtimaline dikkat çekildi. Ayrıca, vergi indirimlerinin uygulanmasının şirketlerin serbest nakit akışı marjlarını artıracağı ancak daha yüksek tarifelerin tüketici talebini azaltabileceği veya girdi maliyetlerini yükseltebileceği ifade edildi.

Sektörel Düzenlemelere Dair Önemli Bilgiler

Fitch’in açıklamasında, Trump yönetiminin bankalar, petrol ve gaz üreticileri, enerji projeleri, kamu hizmetleri, otomobil üreticileri, hastaneler ve ilaç şirketleri gibi pek çok sektörde doğrudan ve uzun vadeli etkilere sahip finansal, iklim ve sağlık düzenlemelerini geri alabileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.