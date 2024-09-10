Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Yükseltti

Fitch Ratings'in Yeni Büyüme Tahminleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme öngörülerini güncelledi ve bu yılki büyüme tahminini %2,6'dan %2,7'ye çıkardı.

Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun eylül sayısını "ABD Merkez Bankasının (Fed) Gevşeme Döngüsü Başlıyor" başlığıyla yayınladı. Rapor, dünya ekonomisinin tarihi eğilimler doğrultusunda %2,7 oranında büyüyebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, raporun Haziran ayındaki tahminlere göre, bu büyüme oranının 0,1 puan daha yüksek olduğu belirtiliyor. ABD, İngiltere, Brezilya ve Rusya için büyüme öngörüleri yukarı yönlü revize edildi.

Gelecek Yıllar İçin Tahminler

Rapor, 2025 yılında küresel ekonomik büyümenin %2,5'e, 2026'da ise %2,4'e gerilemesinin beklendiğini ortaya koyuyor. "Fed'in gevşeme döngüsü nihayet başlayacak, ancak faiz indirimlerinin büyüme üzerindeki etkisi sınırlı kalacak," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Çin'in büyüme tahmininin ihracattaki azalma nedeniyle yavaşlayacağı ve Avro Bölgesi'nin gelecek yıl toparlanacağı öngörülüyor.

ABD Ekonomisine Dair Büyüme Tahminleri

ABD ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için %2,1'den %2,5'e yükseltilmiştir. 2025 ve 2026'da ise %1,6 büyümesi bekleniyor. Rapor, hizmet sektörü enflasyonunun hala yüksek olduğunu vurguluyor ve Fed'in izlediği para politikası gevşeme döngüsünün önceki dönemlere göre daha yavaş olacağı belirtiliyor.

Fitch, Çin'in bu yıl %4,8, gelecek yıl ise %4,5 büyüme kaydedebileceğini, Avro Bölgesi'nin ise bu yıl %0,8 ve 2025'te %1,5 büyüyeceğini öngörüyor.

İşsizlik ve Enflasyon Beklentileri

ABD ve diğer bazı gelişmiş ekonomilerde işsizliğin arttığına dikkat çekilen raporda, bu durumun düşen iş gücü talebinden ziyade iş gücü arzındaki artışı yansıttığı ifade ediliyor. Eylül ve Aralık toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimleri bekleniyor.

Türkiye'deki yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin şekilde yavaşladığı ve yıl sonunda %43 seviyesinde olmasının beklendiği aktarılmıştır. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5, 2025'te %2,8 ve 2026'da %3,7 büyümesi öngörülüyor.