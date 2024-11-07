Fitch Ratings'ten ABD Vergi İndirimleri Analizi

Fitch Ratings'in Uyarısı: ABD'de Vergi İndirimleri Açık Baskılarını Artırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, harcama kesintileri ve tarife gelirleri ile telafi edilmediği sürece, ABD'de yeni vergi indirimlerinin federal bütçe açığını artırabileceğini açıkladı.

2024 Borç Limiti Görüşmeleri ve Cumhuriyetçiler

Fitch'in açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazanmasının, ocak ayında yapılacak olan Kongre borç limiti görüşmelerinin sorunsuz bir şekilde sonuçlanabileceğini gösterdiği belirtildi.

2017 Vergi İndirimlerinin Uzatma Olasılığı

Ayrıca, 2017'de onaylanan vergi indirimlerinin önümüzdeki yıl uzatılabileceğine de dikkat çekildi. Fitch, "Bu uzatmaların yanı sıra yeni vergi indirimleri, harcama kesintileri ve gümrük gelirleri ile dengelenmediği sürece, federal bütçe açığını daha da derinleştirecektir," ifadelerini kullandı.

Trump’ın Vaatleri ve Ek Riskler

Donald Trump'ın kazanmasının, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadını da kontrol etme ihtimalini artırarak, Trump'ın vaatlerinin hayata geçme olasılığını yükselttiği vurgulandı. Bu vaatler arasında tarifelerin arttırılması, göç kısıtlamalarının sıkılaştırılması ve vergi kesintilerinin uzatılması yer alıyor.

Tarifelerin Ekonomik Etkileri

Fitch ayrıca, geniş tabanlı tarifelerin ve harcama kesintilerinin, gelir vergisi kayıplarını hafifletebileceğine dikkat çekti. Ancak, sıkılaştırılacak göç politikalarının karşısında, bu tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonist baskılar yaratabileceği ifade edildi.

Hükümet Borcunun Önemi

Fitch, genel hükümet borcunun ABD'nin kredi notunu etkileyen en temel unsur olduğunu belirtti. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla borç seviyesinin yükselmesi durumunda, kredi notunun olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

Politika Tutarlılığı ve Güvenilirlik

Son olarak, yönetimin ülke notu üzerindeki etkisini vurgulayan Fitch, politika tutarlılığı ve güvenilirliğinin azalmasının, doların rezerv para birimi statüsünü zayıflatabileceğini ve hükümetin finansman esnekliğini kısıtlayabileceğini ifade etti.