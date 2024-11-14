Fitch: Türk Bankalarının Görünümü İyileşiyor, Yatırımcı Güveni Artıyor

Fitch Ratings'den Önemli Değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının görünümünün iyileştiğini açıkladı. Azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri, yatırımcı güveninin yeniden artmasına olanak sağlıyor.

Refinansman Risklerinde Azalma

Fitch Ratings'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin makroekonomik politikalarındaki değişimle birlikte Türk bankalarının refinansman risklerinin azaldığı vurgulandı. Dış piyasalara artan erişim ve borç ihraçlarındaki artış ise bu durumu destekliyor.

Kısa Vadeli Finansman Riskleri

Buna rağmen, bankaların yatırımcı duyarlılığına ve önemli miktarda kısa vadeli döviz cinsinden toptan finansmana maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

Kredi Notunun Artışı

Değerlendirmede, Türkiye'nin ülke kredi notunun artmasının ardından Türk bankalarının görünümünde bir iyileşme yaşandığına dikkat çekildi. Azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri, finansal baskıların azalması ve yatırımcı güveninin yeniden artmasını sağladı.

Mevduat Dolarizasyonundaki Düşüş

Mevduat dolarizasyonunun azaldığı ve kur korumalı mevduatların payının gerilediği aktarıldı. Bu durum, bankaların aktif kalitesinde yaşanabilecek olumsuzlukların karlılık ve karşılık tamponları göz önünde bulundurulduğunda yönetilebilir olacağına işaret ediyor.

Sermaye Yeterliliği Sorunları

Analizde, genel olarak Türk bankalarının yeterli sermaye seviyelerine sahip olduğu ancak sermaye yeterliliğinin, makroekonomik riskler ve Türk lirasındaki değer kaybına duyarlı kalmaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.