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Fiyat Etiketi ve Listeleri Denetimlerinde 210,5 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, denetimlerde 8 ayda 210,5 milyon lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:18
Fiyat Etiketi ve Listeleri Denetimlerinde 210,5 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Denetimleri

Ticaret Bakanlığı, ocak-ağustos döneminde fiyat etiketi ve listelerinin denetimlerinde toplam 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon lira idari para cezası verdi.

Tüketici Hakları İçin Önlemler

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde tarife ve fiyat listelerinin, iş yerinin giriş kapısına ve hizmet masalarına asılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Bu hususun denetimlerde titizlikle kontrol edildiği belirtiliyor.

Denetimlerin Detayları

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde 70 bin 814 işletmenin denetiminde 33 bin 731 aykırılık tespit edildi. Bu noktada toplamda 73,6 milyon lira ceza kesildi. Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde, yiyecek ve içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmede yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilerek 25,7 milyon lira ceza uygulandı. En yoğun denetimlerin İstanbul'da yapıldığı, burada 5 bin 819 işletmede 13,9 milyon lira ceza uygulandığı aktarıldı.

Fiyat Etiketleri Üzerine Denetimler

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi denetimlerinde Türkiye genelinde 8 ayda 150 bin 820 işletmeyi kontrol etti ve 85 bin 381 aykırılık tespit edildi. Bu denetimlerde toplam 136,9 milyon lira ceza kesildi. Özellikle İstanbul'da denetlenen 27 bin 238 iş yerinde 48 bin 359 aykırılık kaydedildi ve 96,1 milyon lira ceza uygulandı. Antalya'da ise 14 bin 861 iş yerinde 7 bin 941 aykırılık tespit edilerek toplamda 8,1 milyon lira ceza verildi.

Denetimlerin Sürekliliği

Ticaret Bakanlığı, fiyat denetimlerinin devam edeceğini, bu sayede enflasyon ve maliyet artışlarının etkisiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için çalışmalara aralıksız devam edileceği ifade edildi.

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