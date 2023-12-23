Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek

Son 15 gündür pirinç fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle Baldo çeşidi pirincin fabrikadan çıkış fiyatı, ortalama 41 liradan 50 liraya çıktı.

Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek
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Pirinç fiyatlarındaki kademeli artış vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Sektör uzmanları, fiyat artışlarının henüz mağazalara yansımadığını ancak tüketicilerin yılbaşından sonra bunları hissetmesini beklediklerini söyledi.

Pirinç fiyatlarının yükselmesinin nedeni, ülke çapında yüksek kaliteli yerel ürünlerin kıtlığıdır. Özellikle baldo olarak nitelendirilen iri taneli pirincin üretimi sınırlı olup, dünya çapında pahalı bir ürün olması nedeniyle fiyatı hızla yükselmektedir. Baldo pirinç fiyatlarında son 15 günde yüzde 20 oranında artış meydana geldi.

Pirinç fiyatları

Pirinç fiyatları ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu yıl pirincin kilogram alım fiyatının baldo çeşidi için 24 TL, osmancık çeşidi için 20 TL ve luna çeşidi için de 18 TL olarak belirlenmiştir. Ancak piyasalardaki baldo çeşidi başta olmak üzere pirincin alım fiyatının 33 liraya kadar çıktığı görülmekte. Bu durum pirinç fiyatlarında meydana gelen genel artışın piyasaya yansımaya devam edebileceğine işaret ediyor.

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