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Fiyatlar hayal değil gerçek! TOKİ kiranın üçte biri fiyatına konut satıyor! Bu illerde yaşayanlara müjde

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Fiyatlar hayal değil gerçek! TOKİ kiranın üçte biri fiyatına konut satıyor! Bu illerde yaşayanlara müjde
Hiç evi olmayanlara TOKİ'den güzel haberler geldi. 4.037 TL taksit imkanıyla daire satışları başladı. Devlet, ev kiraları ve konut fiyatları düşürme çabalarıyla devam ederken TOKİ tekrar devreye girdi. İşte, ucuz konut fırsatı için tüm detaylar...

TOKİ Ankara Konut Projesi Ağustos 2023 için yeni alt gelir grubu satış duyurusu ve başvuru tarihi hakkında bilgi verildi. TOKİ'nin sosyal konut projelerine öncelik verilirken geçtiğimiz 250 bin sosyal konut projeleri ilk olarak işleme konularak hayata geçirildi. Ankara için yeni proje için satış bilgileri verildi.

toki

TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Başvuru projesi içerisinde yer alan 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olmak.

-TOKİ'den konut satın almamış olunması gerekiyor.

-Mülkiyeli bağımsız bir bölümün ya müstakilkonutun yer almaması.

-Başvuru tarihine kadar 25 yaşını doldurmuş olmak.

-Aylık hane halkı gelirin en fazla olarak 34 bin TL olması gerekiyor. 

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