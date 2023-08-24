Fiyatlar şaka değil! Ayda 4000 TL taksitle TOKİ konut satışı başladı! 29 ile müjde

3 Farklı Tipte Daire Seçeneğiyle Modern TOKİ Konutları

TOKİ, birçok insanın ev sahibi olma hayalini büyük bir hızla gerçeğe dönüştürüyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle 29 şehirde 14.000'in üzerinde daire inşa edilecek.

Bu kampanyadan kimler yararlanabilir?

TOKİ tarafından başlatılan konut kampanyasından faydalanmak isteyenler için belirlenmiş olan koşullar şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Söz konusu projenin yapılacağı şehirde en az bir yıl ikamet etmiş olmak veya devlet sakini nezdinde kayıtlı olmak (bazı özel kategorilerde bu süre üç yıla kadar uzatılabilir),

- TOKİ'den hiç daire ve kredi alınmamış olması,

- başvuru sahibi, eşi veya velayet altındaki çocuklarının adına tapu kütüklerinde konutun olmaması, (bazı istisnalar hariç);

- 18 yaşından büyük olmak,

İşte bu kampanyaya katılan şehirler:























