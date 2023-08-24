Fiyatlar şaka değil! Ayda 4000 TL taksitle TOKİ konut satışı başladı! 29 ile müjde
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Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ilanı, konut hayali kuranları sevindirecek. 29 ilde 14.000'den fazla ev satın alma şansı hemen kapınızda. Peki bu kampanyadan kimler yararlanacak, hangi şartlar isteniyor? Evler hangi illerde yapılıyor? Detaylar haberimizde..
3 Farklı Tipte Daire Seçeneğiyle Modern TOKİ Konutları
TOKİ, birçok insanın ev sahibi olma hayalini büyük bir hızla gerçeğe dönüştürüyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle 29 şehirde 14.000'in üzerinde daire inşa edilecek.
Bu kampanyadan kimler yararlanabilir?
TOKİ tarafından başlatılan konut kampanyasından faydalanmak isteyenler için belirlenmiş olan koşullar şöyle:
- T.C. vatandaşı olmak,
- Söz konusu projenin yapılacağı şehirde en az bir yıl ikamet etmiş olmak veya devlet sakini nezdinde kayıtlı olmak (bazı özel kategorilerde bu süre üç yıla kadar uzatılabilir),
- TOKİ'den hiç daire ve kredi alınmamış olması,
- başvuru sahibi, eşi veya velayet altındaki çocuklarının adına tapu kütüklerinde konutun olmaması, (bazı istisnalar hariç);
- 18 yaşından büyük olmak,
İşte bu kampanyaya katılan şehirler:
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