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Fiyatlar şaka değil gerçek! 390.000 TL'ye sıfır araba Türkiye yoluna çıktı

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Fiyatlar şaka değil gerçek! 390.000 TL'ye sıfır araba Türkiye yoluna çıktı
Renault'un büyük ilgi gören son modelleri ardından, Changan Alsvin Türkiye pazarında boy göstermeye hazırlanıyor. 390 bin TL'lik etiketle satışa sunulacak olan Alsvin, Türkiye'deki otomobil dengelerini değiştirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Son dönemde çıkardığı modellerle tüketici ilgisini üzerine çeken Renault, beklenen başarıyı elde etti. Özellikle Türkiye'de otomobil talebinin yüksek olması, pek çok Çinli üretici için ülkemiz pazarını cazip hale getirdi. Bu bağlamda, Changan da son dönemde Türkiye otomobil pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Changan'ın özellikle Alsvin modeli, ülkemizde etkileyici bir varlık göstermeyi amaçlıyor.

Ülkemizdeki otomobil üreticilerinin odak noktası olan Türkiye, otomobil sektöründe önemli bir konuma sahip. Günümüzde özellikle Fiat Egea ve Renault Clio gibi modeller, ülkemizde popülerlik kazanmış durumda. Ancak Changan'ın Türkiye pazarına girmesi, bu dengeleri değiştirebilir.

ALSVİN TÜRKİYE PAZARINA SUNULUYOR

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Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Changan, Türkiye'de etkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde satışlarına başlamayı hedefliyor. Markanın Türkiye'de pazara sunacağı ilk modeli ise Alsvin olacak.

Changan Alsvin, Asya pazarında büyük ilgi gören bir model. Bu modelin cazip olmasının temel nedeni ise rekabetçi fiyat etiketi. Şimdi ise bu model, Türkiye pazarına uygun bir fiyatla geliyor.

B sınıfı sedan bir araç olan Changan Alsvin, 1.2 atmosferik motor ve manuel vites seçeneği ile donatılacak. Araç, 85 beygir gücü sunacak.

Alsvin, fiyat-performans dengesi bakımından oldukça çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle giriş seviyesi bir otomobil olarak tanımlanabilecek olan Alsvin, performansıyla dikkat çekiyor. Peki, bu otomobil Türkiye'de hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacak?

Şu an Türkiye pazarında satışta olan en uygun fiyatlı binek otomobiller Fiat Egea ve Renault Clio olarak biliniyor. Ancak Changan Alsvin, bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Sızan bilgilere göre, Changan Alsvin'in Türkiye'deki fiyat etiketi 390 bin TL olarak belirlendi. Bu fiyat, lansmana özel olarak ilk parti otomobiller için geçerli olacak. Yani, Türkiye'ye gelecek ilk Alsvin modelleri 390 bin TL'den satışa sunulacak.

Changan'ın Alsvin modelinin Türkiye sevkiyatını önümüzdeki ay başlatması ve Eylül ayında Türkiye lansmanını gerçekleştirmesi planlanıyor. Ancak, bu süreçte döviz kurlarındaki dalgalanmaların fiyatlara yansıması da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekonomi
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