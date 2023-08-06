Fiyatlar şaka değil gerçek! Çin'in gözde modeli Türkiye'ye en ucuza geliyor

Türkiye, tomobil üreticilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Changan, gelecekte Türkiye pazarına giren otomobil üreticilerinden biri olacak. Changan'ın Çin'de satacağı ilk model ise Arsvin olacak.

Genel olarak, bu araba Egea'yı anımsatıyor, ancak donanıma gelince o kadar değil. Güçlü bir motoru yoktur. Ayrıca çarpışma testlerinde üç yıldız aldı. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen fiyatının çok iyi olduğu söylenebilir.





Changan Alsvin, atmosferik 1.2 litrelik motoruyla dikkat çekiyor. Bu 70 beygir gücündeki motor daha az yakar ama ne çok çalışır ne de çok çalışır. Ancak fiyat göz önüne alındığında bu makul olarak kabul edilebilir.

Şu anda Türkiye'deki en ucuz araba fiyatı 500.000 TL. Böyle bir ortamda Türkiye pazarına 300.000 TL'den daha ucuza yeni bir arabanın girebilmesi gerçekten harika.





Changan, önümüzdeki yıl Kasım ayına kadar Türkiye pazarına girmeyi planlıyor. Yine de Alsvin satışları Ekim ayında başlayacak. Ön satıştan sonra fiyatlar değişebilir.

Arsvin'in cari fiyatı ve döviz kuru dikkate alındığında vergi dahil fiyatı yaklaşık 290.000 TL. Tabii bu noktada yapılan ek vergiler de önemli. Bildiğiniz üzere Çin son dönemde elektrikli araçlara ek bir vergi yükü getirdi. Aynısını içten yanmalı motorlar için yaparsak, ucuz araba hayali yine yıkılır.





Biliyorsunuz birkaç ay Türkiye için çok uzun bir süre. Bu nedenle bir arabanın birkaç ayda ne kadara mal olacağını tahmin etmek kolay değil.