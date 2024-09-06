FKB Başkanı Ali Emre Ballı'nın 12. Olağan Genel Kurul Konuşması

FKB Başkanı Ballı'dan Önemli Açıklamalar

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, FKB'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İstanbu'da düzenlenen toplantıda, sektördeki büyüme rakamlarına ve banka dışı finansman sektörünün önünü açacak yeni düzenlemelere vurgu yaptı.

Ekonomiye Katkı Sağlayacak Düzenlemeler

Ballı, bankası dışı finans sektörünün güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilecek düzenlemelerin, ekonomiye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. “Düzenlemelerin devreye alınmasıyla ekonomiye sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz” ifadesini kullandı.

Toplantıya Katılım

FGK'nın 12. Genel Kurulu, Vakıfbank Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve diğer önemli isimler katılım gösterdi.

Sektörel Büyüme Rakamları

Ballı, 2024 yılının altı aylık konsolide rakamlarını paylaşarak, sektörün işlem hacminin 830 milyar lira, aktif toplamının 787 milyar lira, ve müşteri sayısının 6 milyona ulaştığını belirtti. Finansal kiralama sektöründeki alacakların ise %25 büyüyerek 203 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Kamu Desteği Talebi

Ballı, kamu otoritelerinden alternatif fon kaynaklarına erişim için yasal düzenlemeleri dikkate almalarını istedi. Gelecek dönem için sektörel ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak adına bazı mevzuat taleplerinde bulundu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Finans Merkezi’nde FKB'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.