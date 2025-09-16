Ford, Köln Fabrikasında bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Gelişme ve Etkileri

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan şirket açıklamasında, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle şirketin geçen yıl başlatılan tasarruf programını sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkarma kararı alındığı ve 2026 yılının başında iki vardiya sisteminden tek vardiya sistemine geçileceği kaydedildi.

Arka Plan

Ford, geçen yılın başında tasarruf programı açıklamış; bu karar, şirketin Köln fabrikası tarihindeki ilk greve yol açmıştı.