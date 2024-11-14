Ford Motor'a ABD'den 165 Milyon Dolar Ceza: Geri Çağırma Açmazı

Ford Motor'a Dev Ceza: 165 Milyon Dolar

Ford Motor, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yaptığı anlaşma gereği, geri çağırma gerekliliklerine uymadığı iddiasıyla 165 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. NHTSA'nın açıklamasında, Ford'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve gerekli bilgileri sağlamadığı belirtildi.

Anlaşmanın Detayları

Yapılan anlaşma kapsamında, Ford'un 65 milyon dolarlık bir ön ödeme yapacağı, performans yükümlülükleri için 45 milyon dolar harcayacağı ve 55 milyon dolar kısmının ise erteleneceği ifade edildi. Ayrıca, NHTSA Ford'dan geri çağırma karar alma süreçlerini gözden geçirmesini ve hızlandırmasını talep etti.

Arka Kamera Sorunu ve Soruşturma Süreci

Ford, 2020 yılında arka kamera sorunları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırmıştı. Bu geri çağırma sonrasında NHTSA, 2021 yazında şirketin süreçlerini incelemek üzere bir soruşturma başlattı. NHTSA yaptığı açıklamada, Ford'un yanıltıcı veya eksik bilgi sağladığını ve geri çağırma raporlarını zamanında sunmadığını öne sürdü. Ancak Ford, NHTSA'nın bu değerlendirmesine katılmadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.