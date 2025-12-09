Ford'un Avrupa Stratejisi: Renault Ortaklığıyla Elektrikli Binek ve Ticari Hamle

Ford, Avrupa'daki dönüşümünün yeni aşamasını açıkladı. Şirketin hedefi sürdürülebilir kârlılık sağlamak ve bu doğrultuda hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik tekliflerini güçlendirmek. Strateji, Ford Pro ile ticari araç liderliğini sürdürmeye, özgün yeni binek modellerle portföyü genişletmeye ve üretim ile maliyet yapısını ölçeklendirip verimli hale getirmeye dayanıyor.

Ortaklık detayları

Ford, planını hızlandırmak için Renault Group ile stratejik bir iş birliği kurdu. Anlaşma iki ana kapsama sahip:

Binek Araçlar: Renault'nun Ampere platformu üzerinde geliştirilecek iki yeni Ford markalı elektrikli binek araç için mutabakata varıldı. Bu araçlar 2028'de showroom'larda yerini alacak. Ortak mimariden verimlilik sağlanırken, tasarım ve sürüş dinamiklerinde Ford liderliğini koruyacak.

Ticari Araçlar: Taraflar, ortak platformları kullanarak sanayi ölçeğini artırmak ve Ford ile Renault markalı hafif ticari araçların ortak geliştirilmesi ve üretimini değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Şirket yöneticilerinin değerlendirmeleri

Jim Farley, Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su, "Bir Amerikan şirketi olarak, Avrupa’yı sektörümüzün küresel dönüşümünde ön saflarda görüyoruz. Burada nasıl rekabet ettiğimiz, yeniliklerimiz, iş birliklerimiz ve yatırımlarımız gelecek nesil için oyun planını belirleyecek. Avrupa’nın geleceğine inanıyoruz, ancak bu geleceğe ulaşmak için her zamankinden daha hızlı ve daha verimli hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Jim Baumbick, Ford Avrupa Başkanı, "Planımız, şirketimizin gücünü ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Rekabet gücümüzü artırmak için stratejik ortaklıklar kuruyoruz, ama asıl odağımız ürün. Bu araçlar, sürüş keyfi yüksek, tamamen bağlantılı ve rakiplerinin arasından sıyrılan modeller olacak" ifadelerini kullandı.

Ford Pro ve veri odaklı hizmetler

Ford Pro, ticari müşteriler için veri odaklı çözümlerle verimliliği artırmaya devam ediyor. Şirket, yalnızca araç satmanın ötesine geçerek milyarlarca araç verisini içgörüye dönüştüren yazılım ve hizmetler sunuyor. Açıklamada, FordLive çalışma süresi sistemi sayesinde sadece 2024 yılında Avrupa'daki işletmelere tahmini 820 bin ek araç kullanım günü kazandırıldığı vurgulandı.

Endüstriyel iş birlikleri ve üretim

Açıklamada, Renault ortaklığının Koç Holding ve Volkswagen ile kurulan başarılı iş birliklerinin devamı olduğu belirtildi. Ford Otosan ortak girişimi, Avrupa’daki ticari araç işine değer katıyor. Ayrıca İngiltere Halewood fabrikasına yapılan 380 milyon sterlinlik yatırım ve Dagenham fabrikasından sağlanan ileri motor teknolojisi üretime destek veriyor. Volkswagen iş birliğiyle geliştirilen mevcut elektrikli araç serisi ise Almanya Köln'deki yeni elektrikli araç merkezinde üretiliyor. Marka, Valencia fabrikasını binek araç portföyünü güçlendirmek için kritik bir tesis olarak konumlandırıyor.

Politika çağrısı ve üç aşamalı öneri

Ford, Avrupa'da elektrifikasyonun daha adil ve uygulanabilir olması için politika yapıcıları uyarmaya devam ediyor. Açıklamada, Avrupa'da elektrikli araçların payının yüzde 16,1 olduğu ve 2025 hedefi olan yüzde 25'in gerisinde kalındığı hatırlatıldı. Baumbick şöyle dedi: "Elektrifikasyondan herkesin faydalanmasını sağlamalı ve müşterilere seçim hakkı tanımalıyız; ister tamamen elektrikli ister hibrit araçlar olsun."

Ford, başarılı bir geçiş için üç aşamalı yaklaşım öneriyor: hedeflerin pazar gerçeğiyle uyumlu hale getirilmesi ve üreticilere 10 yıllık güvenilir planlama perspektifi sunulması; geçişin teşvik edilmesi için tutarlı satın alma destekleri ve genişleyen şarj altyapısı sağlanması; ve ticari araçlar açısından işleyen ekonominin korunması, zira şu an satın alınan yeni ticari araçların sadece yüzde 8'inin elektrikli olduğu belirtiliyor.

Ford'un açıklaması, Avrupa pazarında rekabet gücünü artırmak, maliyet verimliliği sağlamak ve müşterilere geniş enerji seçenekleri sunarak elektrifikasyona geçişi hızlandırma amacını net olarak ortaya koyuyor.

