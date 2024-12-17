Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Fransa Merkez Bankası, 2025 Büyüme Tahminini Düşürdü

Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda yaptıkları büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle düşürdüğünü duyurdu.

Banka, bu yıl için büyüme tahminini %1,1 olarak korurken, 2025 yılı için %1,2 olan büyüme tahminini %0,9'a çekerken, 2026 yılı için de %1,5 olan tahmini %1,3 olarak revize etmiştir.

Siyasi Huzursuzluk ve Büyüme Beklentileri

Merkez Bankası, ülkedeki artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomik belirsizliklerin ülke ekonomisinin daha yavaş büyümesini beraberinde getireceğini öngörüyor.

Ayrıca, Fransız hükümetinin uyguladığı kemer sıkma önlemlerinin ve ortaya çıkan siyasi belirsizliklerin tüketici harcamaları ile özel sektör yatırımları üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Enflasyon Tahminleri

Bu yıl ortalama %2,4 olarak kaydedilen enflasyon oranı sonrası, Merkez Bankası önümüzdeki üç yıl içinde enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin altında kalacağını tahmin etmektedir.

Banka, Avrupa Birliği'ne uyumlu enflasyonun bu yıl %2,4, 2025'te %1,6, 2026'da %1,7 ve 2027'de %1,9 olacağını öngörmektedir. Ayrıca, kamu bütçe açığının önümüzdeki yıl GSYH'nin %5,0 ila %5,5 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Piyasaları Tedirgin Eden Siyasi Kriz

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atadı. Bayrou, bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan dördüncü isim oldu. Önceki başbakan Michel Barnier'in merkez sağ hükümeti bütçe anlaşmazlığı nedeniyle güvensizlik oyuyla düşürülmüştü.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'daki bu siyasi kriz, piyasalarda tedirginliğe yol açarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu *Moody's* de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2'den Aa3"e düşürdü.