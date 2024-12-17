DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,72 0,35%
BITCOIN
3.749.442,97 -1,08%

Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Fransa Merkez Bankası, iç siyasi kriz ve küresel belirsizlik nedeniyle büyüme tahminlerini revize etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:47
Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Fransa Merkez Bankası, 2025 Büyüme Tahminini Düşürdü

Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda yaptıkları büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle düşürdüğünü duyurdu.

Banka, bu yıl için büyüme tahminini %1,1 olarak korurken, 2025 yılı için %1,2 olan büyüme tahminini %0,9'a çekerken, 2026 yılı için de %1,5 olan tahmini %1,3 olarak revize etmiştir.

Siyasi Huzursuzluk ve Büyüme Beklentileri

Merkez Bankası, ülkedeki artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomik belirsizliklerin ülke ekonomisinin daha yavaş büyümesini beraberinde getireceğini öngörüyor.

Ayrıca, Fransız hükümetinin uyguladığı kemer sıkma önlemlerinin ve ortaya çıkan siyasi belirsizliklerin tüketici harcamaları ile özel sektör yatırımları üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Enflasyon Tahminleri

Bu yıl ortalama %2,4 olarak kaydedilen enflasyon oranı sonrası, Merkez Bankası önümüzdeki üç yıl içinde enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin altında kalacağını tahmin etmektedir.

Banka, Avrupa Birliği'ne uyumlu enflasyonun bu yıl %2,4, 2025'te %1,6, 2026'da %1,7 ve 2027'de %1,9 olacağını öngörmektedir. Ayrıca, kamu bütçe açığının önümüzdeki yıl GSYH'nin %5,0 ila %5,5 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Piyasaları Tedirgin Eden Siyasi Kriz

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atadı. Bayrou, bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan dördüncü isim oldu. Önceki başbakan Michel Barnier'in merkez sağ hükümeti bütçe anlaşmazlığı nedeniyle güvensizlik oyuyla düşürülmüştü.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'daki bu siyasi kriz, piyasalarda tedirginliğe yol açarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu *Moody's* de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2'den Aa3"e düşürdü.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye'nin Uluslararası Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli
2
SPK, Uluslararası Sermaye Piyasası Otoritelerini Ankara'da Topladı
3
Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor
4
2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72
5
Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü
6
2024'te Rusların Tercihi: Türkiye
7
Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!