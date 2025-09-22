Fransa'nın kredi notu ikinci kez düştü — siyasi kriz ve artan kamu açığı

Fitch ve Morningstar DBRS, siyasi istikrarsızlık ve bozulmuş kamu maliyesi gerekçesiyle Fransa'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:13
Fransa'nın kredi notu ikinci kez düştü — siyasi kriz ve artan kamu açığı

Fransa'nın kredi notu ikinci kez düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık ve mali göstergelerdeki bozulma nedeniyle Fransa'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Derecelendirme kararları ve tarihler

Fitch Ratings, 12 Eylül 2025 tarihinde Fransa'nın kredi notunu AA−'dan A+'ya indirdi ve görünümü sabit bıraktı.

Bunu takiben Morningstar DBRS, 19 Eylül tarihinde ülkenin uzun vadeli kredi notunda benzer bir aşağı yönlü revizyon yaparak notu "AA (high)" seviyesinden "AA"ya düşürdü ve görünümü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kararın gerekçeleri

Morningstar DBRS açıklamasında, hükümetin mali durumunu yapısal olarak iyileştirmesi ve borç oranını sürdürülebilir şekilde düşürmesi halinde notların yeniden yükselebileceği vurgulandı. Kararın gerekçeleri arasında siyasi istikrarsızlık, parlamento çoğunluğu bulunmayan hükümetin bütçe kısıntısı planları için güvenoyu alamaması ve artan kamu açığı ile borç oranında büyüyen sorunlar öne çıktı.

Derecelendirme notundaki düşüşün, devlet tahvilleri için talep edilen risk primini artırarak ülkenin borçlanma maliyetlerini yükseltebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, AB kriterlerinin üzerinde bütçe açığı ve kamu borcuyla karşı karşıya kalan Fransa'da bütçe açığının GSYH oranının %5.4 düzeyinde olması bekleniyor ve ülkenin kamu borcunun GSYH’ye oranı Avro Bölgesi içinde en yüksekler arasında yer alıyor.

Politika ve sosyal etkiler

Hükümetin 2026 bütçesi onaylanmadan önce daha ılımlı mali tedbirler almak zorunda kalabileceği, ancak Parlamento’daki parçalı yapı, sosyal kesimlerin tepkisi ve muhalefetin baskılarının bu süreci zorlaştıracağı kaydedildi.

Kamu borcunun GSYH oranının artmaya devam etmesi ve bütçe açığının kontrol altına alınamaması halinde diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer adımlar atma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Ekonomik arka plan

Fransa'da sosyal harcamalar, emekli maaşı ve işsizlik ödemeleri Avrupa ortalamasının üzerinde bulunuyor. Ülkede işsizler 18 aya kadar, 57 yaşından itibaren ise 27 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Fransa'nın kamu borcu, ekonominin büyümesinden daha hızlı artarken, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan ekonomik yavaşlama ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle durum daha da kötüleşti.

Not: Kararların detayları ve tarihler metin içinde belirtilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ECB: ABD Gümrük Vergileri Avro Bölgesi Tüketici Davranışlarını Değiştirdi
2
TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları - Liste
3
Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Aylık %0,4 Azalışla 83,9
4
TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması: GES'de Son 10 Takım Yarıştı
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat 3 bin 396 lira 46 kuruş
6
Ömer Bolat: Ağustos İhracatı 21,8 Milyar Dolar, Dış Ticaret Açığı Azaldı
7
VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta