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Fransız Heyet Batı Sahra'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor

Fas'ta 50 kişilik Fransız heyet, Batı Sahra'daki yatırım fırsatlarını keşfetmek için bölgeyi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:37
Fransız Heyet Batı Sahra'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor

Batı Sahra Ziyareti Yatırım Fırsatlarını Görselleştiriyor

İş dünyasından yaklaşık 50 kişilik Fransız heyet, yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Batı Sahra bölgesini ziyaret etti. Ziyaret, Fas'ta bulunan Fransız Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edildi.

Fas-Fransa Ekonomi Günleri Kapsamında Yapılan Ziyaret

11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bu tur, el-Uyun es-Sakiyet el-Hamra ve Dahile bölgelerini kapsayarak farklı kalkınma planlarına ilişkin sunumlar ve stratejik alanların incelenmesini içeriyor. Katılımcılar, yenilenebilir enerji, balıkçılık, su ve altyapı gibi sektörlerdeki muhtemel yatırım fırsatları hakkında bilgi edinme imkânı buldular.

Macron'un Yatırım Teşviki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki yatırımcıları Batı Sahra’ya yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtmişti. Macron'un Ekim ayı sonundaki Fas ziyareti sırasında, Batı Sahra'nın geliştirilmesine yönelik 21 anlaşma imzalanmıştı.

Cezayir'den Gelen Tepkiler

Macron, 25 Temmuz'da Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta, Fas’ın bağımsızlık planını Batı Sahra sorununun çözümü için uygun bir çerçeve olarak değerlendirdi. Bu açıklama, Cezayir'in tepkisini çekti, ülke Fransa'nın bu tutumunu "büyük üzüntü" ile karşıladı ve Paris Büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Batı Sahra Sorununa Tarihsel Bir Bakış

1975'te Fas'ın eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir destekli bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor. 1991'de sağlanan ateşkes anlaşmasından bu yana, bölgenin statüsüyle ilgili görüşmeler henüz başarıya ulaşamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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