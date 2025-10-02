G7, Rus petrolü alımlarını artıran ülkelere yönelik önlemler planlıyor

G7 maliye bakanları, Rus petrolü alımlarını artıranları ve yaptırımları aşanları hedef alacak ticari ve mali önlemler üzerinde mutabık kaldı.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, çevrim içi yapılan toplantı sonucunda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna'nın savunma çabalarının desteklenmesi amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı güçlendirme kararı aldı. Ortak bildiri Kanada Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Hedef: Rus petrolü alımlarını artıran ülkeler ve yaptırımları kolaylaştıran aktörler

Bildiride, bugüne kadar uygulanan yaptırımların Rusya'nın gelirlerini azalttığı anımsatıldı ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflatmak için daha kapsamlı ve koordineli bir adım atma zamanının geldiği vurgulandı.

"Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus petrolü alımını artırmaya devam edenleri ve bu yaptırımların atlatılmasını kolaylaştıranları hedef alacağız."

Ticari ve mali önlemler masada

Bildiride, gümrük vergileri ve ithalat/ihracat yasakları dahil olmak üzere ticari önlemlerin öneminde mutabık kalındığı, ayrıca hidrokarbon ithalatı başta olmak üzere Rusya'dan ithalatın önemli ölçüde azaltılması ve aşamalı olarak ortadan kaldırılması amacıyla somut adımlar hazırlanacağı belirtildi.

Metinde ayrıca, Rus petrolünden elde edilen rafine ürünler üzerinden Rusya'nın savaş çabalarını finanse eden ülkelere ve kuruluşlara yönelik ticaret önlemleri ve diğer kısıtlamaların da ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Uluslararası işbirliği ve ileri adımlar

G7 maliye bakanları, alınacak önlemlerin etkili ve uyumlu olmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışılacağını vurguladı. Bildiriye göre, bu alanlardaki çabaların daha da ileriye taşınması planlanıyor ve konu bu ay Washington'da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında ele alınacak.

Ortak bildiri, Rusya'nın gerilimi tırmandıran eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve barış çabalarına zarar verdiği yönündeki değerlendirmeyi de yineliyor.

